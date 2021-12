“Los consumidores demandan, cada vez más, que las empresas vayan hacia productos orgánicos”

Nacido en Redondela en 1983, Isaac Rubín creció viendo a su abuelo, y posteriormente a su padre, desarrollando su profesión de peluquero y aunque nunca quiso dedicarse a ello, sí sintió curiosidad por el mundo empresarial. Recientemente se desplazó a París en representación de I.C.O.N, la marca para la que trabaja, para recoger el premio European Business Awards 2021, unos galardones que pretenden reconocer la excelencia y promover el conocimiento a través de la enseñanza, la investigación y la creación de redes proactiva.

–¿Qué supone para usted este reconocimiento internacional?

–Recibir un premio siempre es un honor, pero este es especial porque involucra a todos los departamentos de nuestra compañía: desde logística, diseño, marketing, educación, media y producto. Es un reconocimiento al trabajo que desempeñan todas las personas que forman parte de nuestra firma.

–¿Siempre estuvo vinculado al sector de la belleza y cosmética?, ¿siempre quiso dedicarse a ello?

–A la peluquería tenía claro que no. Estuvo siempre muy presente en mi infancia, por mi padre y mi abuelo, pero en casa de herrero... Lo sí que me gustaba era la dirección de empresas y el coaching, de hecho, una parte importante de mi trabajo es gestionar el negocio de los salones que trabajan con nosotros y potenciar las ventas con sus equipos. Respecto a mi trayectoria profesional, lo cierto es que está íntegramente relacionada con esta firma. Estudié en Madrid Ciencias Empresariales y en 2007 empecé ya en la empresa como coach responsable de ventas en Madrid. En el 2009 me mudé a Vigo y desde entonces soy el responsable del sur de Galicia y, desde este año, de la dirección comercial para Europa.

–¿Cuáles diría que han sido los puntos fuertes por los que han sido galardonados en esta ocasión?

–Somos una compañía orientada al futuro y en constante evolución. Utilizamos ingredientes orgánicos y naturales que fusionamos con la ciencia y la tecnología y al mismo tiempo trabajamos en encontrar envases y materiales sostenibles y reciclables. Podemos presumir de tener top sellers en diferentes categorías como de champús, tratamientos o styling. Y nuestro último producto premiado, CBD Oil, un producto terapéutico.

–Cada vez más el sector se dirige hacia productos naturales y “cruelty free”, ¿por qué es importante esta tendencia?

–Cada vez es más importante la sostenibilidad y el bienestar. Los consumidores, cada vez más informados, demandan que las compañías pasen a la acción y el mundo del cabello no puede quedarse fuera. Nuestro compromiso no es solo el cuidado del cabello, sino también el del medioambiente, se llama “eco consciencia”.