El presidente de Unión Democrática da Louriña (UDDL), Marcelino Coto, asegura que si el día 23 de diciembre, la Corporación de Porriño elige como nueva alcaldesa a la socialista Lourdes Moure, la concejala número 2 tras Eva García de la Torre, “nada cambiará en la forma de gobernar el Concello”.

Coto, que actualmente no es concejal, cree que Eva García y Lourdes Moure actúan como “tándem” desde que la regidora dimisionaria llegó a la Alcaldía y explicó que la negativa de su compañero, Manuel Carrera, de no votarla y por lo tanto frustrar su elección “es una decisión que comparto al cien por cien” y no se trata de un capricho. “Se trata de dar una oportunidad de que el PSdeG siga el gobierno con una persona que realmente pueda aportar una visión distinta, seria y capacitada para afrontar los problemas del municipio”.

Asegura que su grupo fue leal a García de la Torre, los expulsó para "destrozar nuestra imagen de personas gestoras y que conocían Porriño”

Coto explicó que la decisión de que UDDL fuese expulsado del gobierno, cuatro meses antes de las pasadas elecciones, fue tanto de Eva García, que la firmó, como de Lourdes Moure, que la sugirió, “por razones políticas, al creer que podíamos sacar un mejor resultado si seguíamos en el gobierno”. Añade que fueron leales a García de la Torre desde el principio de la legislatura pasada y que “la expulsión no tenía más razón de ser que destrozar nuestra imagen de personas gestoras y que conocían Porriño”.

El presidente de UDDL añade que todo el mundo en la localidad conoce la afinidad entre Eva García y Lourdes Moure “y es evidente que Eva García seguiría moviendo hilos” y el Concello estaría dirigido como hasta ahora. “El vecindario se merece un cambio real después de todo lo que está viendo”, indica.

También añade que la negativa a votarla encierra solo razones políticas. “Ni Manuel Carrera ni UDDL tiene ninguna razón personal ni contra Lourdes Moure ni contra Eva García, pero se trata de elegir lo mejor para Porriño y no perpetuar una situación de falta de gestión a la que hay que decir basta porque Porriño es una localidad importante”.

Recordó que si el PSOE no ofrece un candidato de consenso “el PP pasará a gobernar Porriño al ser la lista más votada y los socialistas perderían la oportunidad de seguir dirigiendo el Concello, aun no siendo la lista más votada”.

Coto reflexionó que la izquierda gobernó Porriño en varias ocasiones pero nunca ganó unas elecciones “y tuvimos que ser independientes y escisiones del PP los que los pusimos ahí, para evitar personalismos”. Recordó a Barros, al que precisamente los votos de los escindidos sacaron de la Alcaldía para dársela al BNG, con tres concejales. Otra ruptura diferente del PP, la actual, permitió que gobernase el PSOE, sacándosela a la lista más votada de Nelson Santos. Ahora Alejandro Lorenzo es el más votado y está en la oposición por un solo voto de UDDL. “Pese a todo, el PP sigue teniendo muy buenos resultados y parece que la izquierda desaprovecha las oportunidades que otros les damos”, indica.