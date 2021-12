La calle del Medio de Redondela existe

Fara recuerda que cuando era pequeña bajaba a jugar con los demás niños de la zona y la calle estaba llena de vida, sobre todo porque había muchísimos comercios. Con el paso del tiempo, los dueños de aquellos negocios se fueron jubilando y no hubo quien tomara las riendas de sus establecimientos; otros, en cambio, se trasladaron a una zona más céntrica de Redondela y, poco a poco, la conocida como calle del Medio se fue quedando vacía.

Desde hace unos años, esta zona de la villa de los viaductos ha registrado un importante resurgimiento con la apertura de negocios de todo tipo, sin embargo, los comerciantes explican que tienen dificultades para atraer clientes y relatan que les supone un gran esfuerzo darse a conocer entre los vecinos de la localidad.

Es importante que la gente se anime a visitar la calle del Medio, esa es la única manera de que nos conozcan

Lo cuenta la propia Fara Míguez, que desde hace tres años y medio regenta en la calle en la que se crio un micromercado selecto. La dueña de Tía Estébana indica que “yo incluso llegué a hacer un vídeo para redes sociales explicando cómo se llegaba hasta aquí y tan solo estamos a dos calles de la principal. Por otra parte, creo que hay personas que tienen la sensación de que van a encontrar nuestros productos con precios más económicos en Vigo, por ejemplo, y no es así”.

En esta zona comercial también se encuentra Hortensia García, responsable de Perfumes Redondela, quien comenta que “a nós aínda nos segue pasando que chegan preguntando se abrimos onte, cando a realidade é que levamos xa varios anos aquí. A xente ou vén a propósito ou é imposible que nos coñezan. E se non veñen, o comercio morre”.

Olga Cuervo dirige la tienda de ropa y complementos La Nube. Tan solo lleva un año instalada en la zona, pero al igual que sus compañeras detecta que la gente no se desplaza hasta esta calle, por lo que intenta dar visibilidad a su negocio haciendo un sobreesfuerzo a través de las redes sociales y apunta que “es importante que la gente se anime a visitar la calle del Medio, esa es la única manera de que nos conozcan. La gente tiene que atreverse a entrar en nuestros comercios, porque así se dinamizará la zona”.

Que los negocios no mueran

En la calle del Medio también están presentes Lourdes Oliveira, con la Peluquería Lourdes Oliveira; María Darriba, de Axa Seguros; la más veterana de todas, Conchi Vidal, con la mercería Xeitosiña, y ya en una de las entradas más próximas a la vía principal se puede visitar a Cristina Blanco, en la tienda de moda infantil Mamá Gallina. Además, esta red de comerciantes cuenta con dos recientes incorporaciones: Patricia Ballesteros, con el Rincón de Patri, también de ropa infantil, y con Ana, responsable del hostal y pensión Rúa do Medio.

Tanto Conchi Vidal como Cristina Blanco y Patricia Ballesteros coinciden en que es fundamental que los vecinos se conciencien de la importancia de comprar en el comercio local, “ya no solo para que el pueblo crezca y tenga vida, sino para que los negocios que hay no mueran”, afirman, y añaden que “incluso a mucha gente le sorprende nuestro tipo de negocio, como si Redondela no se lo mereciera”.

Un trato próximo, conocer al cliente o la confianza son las ventajas que pueden aportar frente a las grandes marcas, y es por eso que invitan a la ciudadanía a conocerlos y reivindican que la calle del Medio de Redondela también existe.