La Plataforma para la Defensa da Sanidade Pública do Rosal, en colaboración con el Concello, convocan para el próximo miércoles, 8 de diciembre, a las 12 horas, una concentración para denunciar la precaria situación de la atención primaria en el municipio.

Actualmente, la falta de personal y de cobertura de bajas y vacaciones dejó al centro de salud de O Rosal sin ningún médico de atención primaria, por lo que no están abiertas las agendas y no se puede solicitar ninguna cita médica. Esta realidad hace que en el centro de salud solo se puedan atender urgencias con médicos de guardia que cambian cada jornada. “Ya no estamos hablando de una demora en las citas de una media de 20 días, como veníamos teniendo, sino que ahora los rosaleiros y rosaleiras ya no tienen atención primaria, por lo que no pueden pedir una consulta”, destaca la alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández.

Otra de las carencias del servicio sanitario es la falta de matrona y pediatra, que se desplazó a A Guarda de forma temporal por la crisis sanitaria y que todavía no se recuperó. Lo mismo ocurre con el consultorio de San Miguel de Tabagón, cerrado por la Consellería de Sanidad desde inicios de la pandemia.