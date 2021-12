La localidad de Redondela recuperará este año su tradicional Feira de Artesanía navideña, después de que el año pasado no se pudiera celebrar debido a la pandemia del COVID. El Concello de Redondela acaba de anunciar la apertura del plazo de inscripción para participar en este mercadillo navideños que se celebrará durante los días 17,18 y 19 de diciembre en el entorno de la Alameda Castelao.

Las personas interesadas en contar con un stand en la feria deberán presentar su solicitud en el Rexistro municipal o por sede electrónica y el plazo finalizará el próximo 9 de diciembre. Las bases ya están disponibles en la página web del Concello, en donde aparece detallada la documentación necesaria que deberán aportar los artesanos que quieran participar.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explicó que “cada ano intentamos potenciar esta cita coa artesanía”, añadiendo que “cumpre un dobre obxectivo: ofrecer aos nosos artesáns e artesás un escaparate idóneo para amosar o seu bo facer e, por que a marca Artesanía Galicia cada vez ten maior aceptación, e por outra banda, contribuír á animación das rúas co que iso conleva para a dinamización do comercio local e o sector da hostalaría, sobre todo nas datas do Nadal”, destacó la regidora.