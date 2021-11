El Concello de Salvaterra ha decidido cancelar la séptima edición de su Festa do Viño Espumoso “ante la inminente y reciente subida de contagios del COVID-19”. Se suspende por tanto toda la agenda prevista para este sábado 4 y domingo 5 de diciembre, con conciertos, gastronomía, coloquios y nombramiento de nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos.

“Aunque con mucha pena porque sabemos que se trata de una celebración que forma parte de nuestro ADN, no queda otra que actuar de inmediato y de forma coherente, ya que llevamos hecho un largo trabajo que va ya cerca de los dos años y donde se perdieron numerosas vidas por culpa de esta pandemia”, explican desde el gobierno municipal. Dicha cancelación se produce a escasos días de la celebración del evento, con toda la programación cerrada, no obstante, desde el Concello toman esta decisión para paliar el impacto de este rebrote que esta afectando a todo el país. Asimismo, el Concello también suspende temporalmente la programación de Navidad, que queda pendiente de la evolución de los contagios en las próximas semanas.