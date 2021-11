“La amistad siempre perdura entre los que pasaron por el club”

Es toda una institución en el deporte base de Redondela. El presidente del Grupo Casa Paco 81, Manuel Conde Docampo, cumple cuarenta años al frente de este club por el que han pasado miles de niños de la cantera del fútbol redondelano. Muchos de ellos han tenido una exitosa trayectoria en el ámbito deportivo, pero de lo que más satisfecho se siente el fundador del equipo es “de la amistad y el cariño” que sienten todos los que en algún momento formaron parte de la “familia amarela”, como se conoce a los miembros del club.

–¿Qué siente tras estar cuarenta años al frente del club?

–Mucha satisfacción porque es toda una vida dedicada a este deporte y son innumerables las vivencias junto a los niños de tantas generaciones. Muchos de los que pasaron en los primeros años ahora son padres y traen a sus hijos, y lo que más me enorgullece es que aunque pasen los años se mantiene la amistad. Siempre le di mucha importancia a que todos los que formamos parte del club mantengamos una buena relación y estemos implicados en la vida del pueblo, participando en todos los eventos culturales como los “maios”, las Festas da Coca, las alfombras del Corpus, el Samaín... Por eso ya nos llaman la “familia amarela”.

–Cuando fundó el club, ¿pensó en llegar tan lejos?

–Ni siquiera soñaba que pudiera estar tantos años. Como tampoco que saliera tanta buena gente, y no me refiero solo a deportistas, sino como personas. Pero no es solo cosa mía. Tengo que agradecer el trabajo de muchas personas, desde el apoyo de Carlos Cabanas en los primeros años, a todos los que me ayudan ahora: Carlos Conde, Iván Valles, Javier Borrajo y Eva Conde.

–¿Cuántos jugadores pasaron por el club en su historia?

–Pues no lo sé con seguridad, pero calculo que cerca de 10.000 niños de todas las parroquias y municipios de alrededor.

–Algunos de ellos con una brillante carrera.

–Aunque todos nos acordamos de Pablo Couñago y Iago Bouzón, hemos tenido a muchos otros con importantes trayectorias en el fútbol. Un ejemplo es Miguel Rodríguez, del Celta B, que ya ha debutado en Primera; David Vilán, en el juvenil del Atlético de Madrid; María Figueroa, en el Deportivo de A Coruña; Pauleta, en el Benfica... Pero más que el éxito deportivo lo importante son los valores que inclucamos a los niños, que son los que marca el lema de nuestro club: “Deporte, convivencia y amistad”.

–¿Qué actos tienen previstos para celebrar los cuarenta años?

–Por desgracia la pandemia nos trastocó todo, pero tenemos previsto un partido entre exmiembros del club con los veteranos del Celta. Además vamos a recuperar la entrega de la placa de reconocimiento a personas e instituciones y también estamos haciendo una recogida solidaria de alimentos no perecederos para Cáritas.

“Espero ver algún día el museo de Casa Paco 81”

–Ya tiene un campo de fútbol con su nombre, pero desde hace años está a la espera de la creación del museo del club Casa Paco 81. ¿Cuándo será una realidad?

–Eso quisiera saber yo. Por unas cosas o por otras sigue parado, y es algo que me trae de cabeza. Espero verlo algún día. Se trata de un material recopilado durante cuarenta años, como trofeos, camisetas, banderines, fotografías, recortes de prensa y todo tipo de objetos relacionados con el equipo, que se encuentran en el multiusos desde hace años esperando por una ubicación definitiva. Lo que sí que tengo que agradecer a la alcaldesa, Digna Rivas, es que nos hayan cedido un local para usarlo como oficina para guardar el material deportivo.

–¿Hasta cuándo va a seguir vinculado al fútbol?

–Mientras tenga fuerzas, seguiré al frente del Casa Paco 81. Este es mi mundo, donde disfruto y soy feliz. Mantengo una relación muy estrecha con los niños y sus familias, y así seguiré.