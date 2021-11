Carrera no acepta a Moure como alcaldesa de Porriño pero sí apoyaría a David Alonso

El portavoz de Unión Democrática da Louriña (UDDL), el independiente Manuel Carrera, comunicó a la dirección del PSdeG-PSOE provincial y al PSdeG de Porriño su decisión de no votar a la número dos de la lista socialista porriñesa, Lourdes Moure, como próxima alcaldesa en sustitución de Eva García de la Torre, según él mismo confirmó ayer tarde a FARO DE VIGO. “He tenido reuniones con el secretario provincial y representantes del PSOE local de Porriño y les indique que votaría a David Alonso Bargiela como alcalde, si se realiza la propuesta”, indicó Carrera.

De esta manera la número dos de la formación socialista en las elecciones de 2019, Lourdes Moure, tendrá dificultad para ser elegida como alcaldesa. Moure es la primera propuesta que han realizado los socialistas porriñeses y la preferencia de la ya exalcaldesa, Eva García de la Torre, y de la secretaria xeral, Soledad Girón. Sin el voto de Carrera, la elección es imposible ya que Moure necesita los 4 votos del PSdeG, los dos de EU Son, los dos del BNG y el de UDDL, total 9 votos. Por la contra, el candidato del PP, Alejandro Lorenzo, saldría elegido con los 8 votos del PP, pues fue el partido más votado en las urnas, si los demás partidos no logran el acuerdo.

Al no contar con su voto, el líder de UDDL cree que los socialistas finalmente se decantarán por proponer a David Alonso Bargiela, secretario de organización en la localidad, “con gran apoyo de militantes y capacidad sobrada de trabajo”.

Opciones para el PP

Carrera conoce que su decisión puede llevar al PP a la alcaldía e indicó que cabe la posibilidad que, de no proponerse a David Alonso, el PP gobierne en minoría con Alejandro Lorenzo hasta las elecciones municipales, por lo que entendió que, “previsiblemente el PSOE local reaccione y se decante por la persona que realmente puede tener el apoyo de todos los grupos que apoyaron a Eva de Torre, incluido UDDL, porque será la única forma de evitar que gobierne el PP”.

En defensa de Alonso Bargiela, el líder de UDDL indicó que es licenciado en derecho, gestiona varias oficinas de una conocida correduría de seguros “y considero que esta suficientemente preparado para asumir la alcaldía con solvencia”.

"El próximo alcalde será nacido en Porriño: de Chenlo o de Cans"

Además remarcó que el próximo alcalde de Porriño será porriñés, nacido en la localidad, pero indicó que puede ser de Chenlo, Alejandro Lorenzo (PP), o Cans, David Alonso (PSOE), “curiosamente de las dos parroquias con menos habitantes”.

Lourdes Moure fue asumida como la candidata por los cuatro ediles del grupo socialista en la comparecencia pública de Eva García de la Torre, cuando anunció su dimisión. La propuesta que partió de la actual alcaldesa esta aceptada a nivel local por la formación que siempre dejó la puerta abierta al entendimiento con otras fuerzas y prefiere un candidato de consenso del PSOE que pueda seguir adelante con el proyecto iniciado con el BNG que el Partido Popular.

Reunión de PSOE y EU Son

Hasta el momento se sabe que el PSOE local se ha reunido con EU Son y se habló de varias cuestiones, entre ellas, al parecer, la entrada en el gobierno de los de Esquerda Unida, pero no se conocía que los socialistas se hubiesen reunido con Manuel Carrera y el BNG. Con todo fuentes cercanas a EU Son se mostraron ayer también proclives a que David Alonso pueda liderar el equipo, aunque nadie hizo público esa postura y es Carrera el que, conocedor que su voto es decisivo, espera que los socialistas muevan ficha.

Colocar a Alonso, que es cuarto de la lista pero también secretario de organización del PSOE local, necesita altura de miras precisamente en las filas socialistas y da cierta esperanza al PP que recupera posibilidades de que Alejandro Lorenzo sea alcalde sin presentar la moción de censura. Incluso Eva García lo había advertido en su primera rueda de prensa: “Puedo dimitir yo y perder la alcaldía, visto como nos las gastamos en este pueblo”, una frase que, vistas las circunstancias, puede resultar premonitoria.

Todavía quedan días para realizar el pleno de la nueva investidura y para alcanzar acuerdos si hubiese margen para los mismos.

Por otra parte, la decisión de Carrera es coherente con sus críticas a la gestión de Moure como concejala de Hacienda en plenos municipales.

“La verdad saldrá a la luz”

El portavoz de UDDL aseguró ayer que respeta la decisión de la Justicia de no archivar el procedimiento que lo implica junto a la exalcaldesa, Eva García, pero señaló que “la verdad saldrá a la luz” y “se verá que no cometí ningún delito”. Añadió que “fui escrupuloso con la legalidad en mi trabajo en el Concello de Porriño ciñéndome meridianamente a mis competencias y cuando tuve responsabilidades de gobierno, nunca levanté ningún reparo, nunca contraté a familiares ni a amigos, tampoco a personas que iban en mi lista, aunque la Ley me permitiese hacerlo, como denunciaron los concejales del Partido Popular de Porriño sabiendo que mentían...”.

“Se verá que no cometí ningún delito”, afirma Manuel Carrera

A pesar de ello dijo que no le guarda rencor personal a Alejandro Lorenzo y “si sale elegido alcalde le felicitaré públicamente pero no tendrá mi voto, como tampoco lo tendrá Lourdes Moure”, dijo taxativamente. Se refiere Carrera al auto emitido esta semana por la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Porriño, que deniega el sobreseimiento de la causa por presunta contratación irregular de servicios de limpieza viaria y desbroces en el Concello de Porriño al entender que “existen indicios” de que, desde el acceso de Eva que “existen indicios de una relación familiar y/ amistad entre Manuel Carrera Punzón y varios investigados que, a través de sus empresas, fueron contratados verbalmente por el Concello de Porriño y que, indiciariamente, crearon empresas ad hoc para facturar por los mencionados trabajos”.