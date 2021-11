La moción de censura al gobierno del PSOE-BNG en Porriño sigue en pie y solo la puede frenar una renuncia formal de la alcaldesa, la socialista Eva García de la Torre. El Partido Popular ha aceptado todas las condiciones que le pone EU Son para firmar la moción, por lo que el grupo de Patricia Sío ya ha convocado a sus militantes y simpatizantes a una asamblea en la que deberán votar si apoyan definitivamente la moción de censura del PP.

La asamblea será este domingo, día 21, a las 11.30 horas. “El único punto de la orden del día será la ratificación de las condiciones a la moción presentada por el Partido Popular y ya aceptadas por este”, informan desde Esquerda Unida, aclarando que “la única alternativa a la moción es la dimisión de la alcaldesa. No se puede exigir que deje su acta, pero si que no tenga ningún tipo de responsabilidad en el gobierno municipal”.

La portavoz de EU Son, Patricia Sío, insiste en que Eva García todavía no ha dimitido, a pesar de haberlo anunciado ya hace más de una semana. Justo después, el PSOE tendía la mano a EU Son para intentar llegar a un acuerdo y evitar la moción de censura, no obstante, Esquerda Unida pospuso cualquier tipo de reunión hasta que la alcaldesa no dimitiera. Esta semana era fundamental para que el PSOE moviera ficha, pero, a día de hoy, no sha habido ningún tipo de acercamiento entre los grupos de izquierdas, por lo que EU Son sigue su hoja de ruta.