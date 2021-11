“A Groba non se toca! “. El grito contra el primero de los cinco parques eólicos proyectados en los montes que sirven de frontera física a las comarcas del Val Miñor y el Baixo Miño volvió a resonar ayer en la plaza del Concello de Baiona. Más de un centenar de vecinos y representantes politicos de ambas comarcas convocados por la plataforma SOS Groba se concentraron allí para mostrar una vez más su rechazo contra el montaje de los aerogeneradores que destrozará, advierten, un entorno ambiental y paisaxístico único por su patrimonio natural e histórico-cultural. Los alcaldes de Baiona, Nigrán, Gondomar y A Guarda y concejales de Tui, Tomiño, O Rosal y Oia, además de la diputada del BNG Carmela González, participaron en el acto de protesta, durante el que el colectivo ecologista dio a conocer los resultados de la campaña masiva de alegaciones, que finalizaba ayer al terminar el plazo de exposición pública del proyecto. Fueron más de 100.000 las presentadas, firmadas por ayuntamientos, asociaciones y particulares.

Son 27 los aerogeneradores de más de 200 metros de altura los previstos en A Groba en la actualidad

Bruno Centelles, portavoz de SOS Groba y de la Rede Galega Stop Eólicos, ofreció los datos. En total, los registros municipales de los ayuntamientos miñoranos y miñotos recogieron más de 3.000 instancias contra el “Albariño I”. Así se llama el parque con la tramitación más avanzada, que plantea 6 aerogeneradores de más de 200 metros de altura en terrenos de Baiona, Oia y Tomiño. Tras él vendrán otros cuatro, avisan las entidades en lucha, que prevén otros 21 molinos en la sierra.

Unión de dos comarcas

“Estamos aquí para mostrar a unión das comarcas do Val Miñor e do Baixo Miño en contra da ameaza eólica sobre a Serra da Groba”, manifestó Centelles entre aplausos. La plataforma considera los parques de aerogeneradores una “agresión a unha xoia do sur da provincia e os oito concellos representados polos seus alcaldes estamos a defendela”, dijo.

“Todo o sur de Pontevedra está en contra do Albariño I e dos demais parques na Serra da Groba pero toda Galicia está ameazada e mesmo todo o estado. A España cada vez máis empobrecida e máis despoboada. Este é o colonialismo do século XXI”, recalcó.

Como anfitrión del encuentro reivindicativo, el alcalde de Baiona, Carlos Gómez, tomó la palabra para hacer un llamamiento. “Este momento non pode ser ideolóxico, senón dos veciños e veciñas afectadas por este expolio consentido pola Xunta”. Se refería el regidor baionés a la única ausencia del gobierno municipal de Oia, el único del PP de las dos comarcas. En representación de la localidad solo acudieron miembros de la oposición.

Tras presentar sus correspondientes alegaciones, indicó el regidor, el Concello de Baiona irá “ata onde faga falta” para parar los parques eólicos proyectados. “Iremos aos xulgados se é necesario”, advirtió.