Tras las críticas vertidas por el BNG de Soutomaior, en las que la agrupación municipal tildaba de “chapuza” las obras acometidas por el Concello en el entorno del Campo da Feira de Arcade, el alcalde del municipio, Agustín Reguera, se ha manifestado para indicar que dicha reforma supone “un gran avance en seguridad vial para todos los usuarios del centro de salud y una mejora urbanística en la entrada del Camino de Santiago en el municipio”.

Así, el regidor de Soutomaior indicó que las críticas de los nacionalistas “son una mentira enorme que cualquier vecino puede comprobar; solo hay que ir y ver la acera para ver si pasa una silla de ruedas o un carro de bebé”. En este sentido, haciendo alusión a las palabras del portavoz del BNG, Manu Lorenzo, Reguera defendió que “hicimos aceras donde no las había para que los vecinos ya no tengan que caminar entre los coches para llegar al ambulatorio. No entiendo cómo alguien no puede ver eso como un avance”.

Por otra parte, el alcalde también negó que se hubiera suprimido alguna plaza de aparcamiento. En este sentido, el regidor apuntó que “lo que se hizo fue eliminar uno de los carriles de circulación para hacer esa calle de sentido único, con lo que ahora el tráfico está más organizado, hay las mismas plazas de aparcamiento y tenemos espacio para unas aceras que mejoran la seguridad vial de los usuarios del ambulatorio y de los peregrinos”.