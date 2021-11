Lorenzo: “Lo más fácil sería esperar a las elecciones de 2023, pero cambiar el gobierno de Porriño es una cuestión de interés público”

El líder de la oposición en Porriño, Alejandro Lorenzo, considera que “es una cuestión de interés público” que Eva García de la Torre deje de ser la alcaldesa del municipio y reconoce, además, que “lo más fácil sería esperar a las elecciones de 2023” para asumir el bastón de mando de la localidad , “pero tiene que haber un cambio en el gobierno municipal, sea del color que sea, porque Porriño se merece algo mejor”, en referencia a la moción de censura que se fragua entre el grupo popular y el de Eu Son.

Todo ello en un contexto en el que la todavía alcaldesa, García de la Torre, acaba de denunciar a Lorenzo por una supuesta falsificación en las firmas de los concejales de su grupo a la hora de solicitar plenos extraordinarios. Unos plenos que corresponden, según Lorenzo, a aquellos en los que se pedían las revisiones de las nóminas de la regidora “porque estando de baja cobraba el importe íntegro ya que no presentaba los partes o se pedían cuentas por el enriquecimiento injusto de empresas porque cobraron del Ayuntamiento cosas que no tenían que cobrar”.

“No sé si es una estrategia ante la moción de censura, pero hay que recordar que la que está investigada es ella y la que fue condenada por deslealtad profesional fue ella también”, valora el portavoz del PP, explicando que “habrá que ver en qué términos me denunció porque lo único que sé es por la prensa”.

Además, “no existe ningún tipo de suplantación de identidad y en todo caso me tendrían que denunciar los concejales”, dice el popular e incide en que “somos un grupo unido y cuando solicitamos un pleno lo hacemos de común acuerdo y lo hicimos a través del ordenador”. Es más, dice que “hasta ahora De la Torre no dudaba nunca y justo en esos plenos, que no le venían bien, sí, pues “a partir de ahora tendrá que ser todo mediante certificado digital”.