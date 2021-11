Vecinos y comerciantes de Vilavella “sufren” con la reforma de la Praza de Ponteareas

Polvo en el ambiente, ruido, tierra en el interior de los locales y en los escaparates, dificultades para encontrar aparcamiento, el acceso limitado a un garaje e incluso caída en las ventas de los negocios. Estas son algunas de las consecuencias que lastran los comerciantes y vecinos de Vilavella, que con la reforma integral que se está acometiendo en la Praza de Ponteareas llevan dos meses y medio “padeciendo” estos inconvenientes.

“Tengo una persona limpiando el local a todas horas porque nos llega la tierra a los baños", comenta una hostelera

Así lo relata Valle Cabaleiro, responsable de la cafetería Don Vinarius situada en el entorno de la plaza, quien comenta que “tuvimos que adelantar nuestras vacaciones porque nos vallaron todo el local y no se podía acceder a él. Tengo a una persona limpiando el local continuamente porque la tierra nos llega hasta los baños y el fin de semana no consigo ni llenar las pocas mesas que ahora tengo en terraza, porque con el polvo y la tierra, mis clientes ya prefieren no venir. No tengo dudas de que la plaza quedará bonita, pero lo que estamos sufriendo vecinos y comerciantes solo lo sabemos nosotros”.

Otro de los negocios situados en las inmediaciones de la zona de las obras es el taller Neumáticos Redondela, desde donde sus responsables apuntan que “está siendo complicado, pero no nos queda otra. Entendemos que la reforma hay que hacerla y nosotros nos tenemos que adaptar”.

Asimismo, Cayetano Bouzón, de Vilabella Food & Drink, explica que “en nuestro caso los principales inconvenientes están siendo los problemas de acceso y el ruido. Poco podemos hacer, pero sí que estamos sufriendo un poco, de hecho, entre semana cayó mucho la carga de trabajo”.

Los vecinos se quejan de las dificultades para aparcar

En cuanto a los vecinos de la zona, Beatriz Díaz o Silvia Hernández coinciden en que “si antes ya era difícil aparcar, ahora imposible”. Asimismo, Teresa D. Amoedo señala que “a nuestro garaje no podemos acceder, ya dejamos de aparcar allí y metemos el coche en otro garaje. Tendrían que haber avisado y no lo hicieron”.

Bolsa de aparcamiento y baldeo

Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destaca que “habilitamos una nueva zona de aparcamiento en el lateral del convento y estamos muy pendientes para que se proceda a bachear lo más rápido posible, así como para que se baldeen las aceras todas las semanas y se riegue cada dos días”. Las obras se prolongarán hasta julio de 2022, según el Concello, y el proyecto contempla la reforma integral del acceso a la localidad, cuya inversión supera los 730.000 euros.