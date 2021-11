Los afectados de Paramos se vuelcan con Álex, dueño de la única casa sin reconstruir

La trágica explosión pirotécnica que el 23 de mayo de 2018 arrasó el barrio de A Torre, en Paramos, unió para siempre a los tudenses que aquel día perdieron sus casas y recuerdos. Todavía estaban calientes las cenizas que cubrían la parroquia cuando los vecinos se constituyeron, primero, en plataforma y, luego, en asociación. El objetivo: pelear juntos para no dejar a nadie atrás. Tres años y seis meses después, la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei sigue fiel a aquella promesa fundacional. En la última asamblea, se aprobó por unanimidad donar 30.000 euros del fondo de la entidad a Alejandro Alén (Álex), el propietario de la única casa de la zona cero que queda por reconstruir.

Álex tenía apenas 17 años cuando su casa voló por los aires. Por fortuna salió ileso, pero lo que tuvo que vivir después fue un verdadero infierno burocrático. El joven, que había perdido a su padre poco antes de la explosión y vivía solo en la vivienda, no pudo acreditar la titularidad de la misma para acceder a las ayudas de reconstrucción que otorgó la Xunta a los afectados por la explosión. “Tuve que hacer mucho papeleo para poner todo a mi nombre y algunos papeles los entregué tarde”, explica Álex Alén, que ahora tiene 20 años.

Por su parte, Salvador García, presidente de la Asociación de Afectados, recuerda que el Instituto Galego de Vivenda e Solo fue especialmente sensible con la situación del joven e incluso aplazó la convocatoria para que pudiera entregar la solicitud y acceder a los 109.000 euros que le corresponderían por ser primera vivienda. A pesar de que “intentamos por todos los medios conseguir la ayuda”, cuenta García, finalmente, al no estar la casa repartida en herencia, Álex no pudo justificar la propiedad y se quedó sin esta importante subvención.

Apoyo con unanimidad

El Concello de Tui, que destinó un millón de euros a la tragedia de Paramos, dedicó más de 800.000 euros a completar las ayudas que recibieron los vecinos y vecinas de A Torre para reconstruir sus viviendas. Álex sí pudo acceder a esta ayuda del Ayuntamiento, del cual percibió 65.000 euros. Para suplir la cantidad que necesita para levantar de nuevo su casa, la directiva de la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei propuso donar al joven 30.000 euros y, como en cada decisión, el punto se sometió a votación en asamblea este lunes. La respuesta fue “sorprendente para bien”, destaca el presidente del colectivo, pues todos los asociados alzaron la mano para ayudar a Álex.

“Quiero reconstruir mi casa para poder hacer mi vida como la hacía antes”, destaca el joven, que desde que perdió su hogar vive con su tía. Ahora está deseando iniciar las obras de rehabilitación y, gracias a este último empujón de la Asociación, podrá comenzar los trabajos muy pronto. “Estoy super agradecido”, comenta Álex, dando las gracias también a Carmen, la trabajadora social del Concello de Tui que desde el minuto uno de la explosión ha servido de apoyo a todos y cada uno de los perjudicados por la catástrofe.

Encarecimiento del 20%

Desde la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei esperan que la cantidad de la que dispone Álex para levantar su vivienda sea suficiente, y es que muchos de los vecinos y vecinas que han realizado este año las obras de reconstrucción se han visto perjudicados por el desabastecimiento de suministros que ha provocado la pandemia. La falta de materiales ha encarecido un 20% el presupuesto y ha paralizado algunas obras. Precisamente por esto, la Asociación alerta de que varias familias no van a poder acabar las obras este año, tal y como requieren las ayudas municipales. Por ello, pedirán al Concello de Tui un aplazamiento que, en el caso de Álex es el doble de necesario, pues, aunque comience los trabajos de inmediato, no podrá rematarlos en este 2021.