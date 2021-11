El BNG de Soutomaior denunció la intervención efectuada por el gobierno local en el Campo da Feira y la calificó de “chapuza” al entender que “non só non resolve os problemas que había no barrio senón que crea problemas novos”. El portavoz del BNG, Manu Lorenzo, señaló que “non é normal que nun lugar onde hai grandes espazos metan os plataneiros xigantes no medio das beirarrúas”.