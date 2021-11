“Me voy con la cabeza alta y más pobre que cuando entré en política”

– ¿Cómo se encuentra en el día que PP y EU Son se sientan a negociar para presentar una moción de censura?

– Yo creo que no es el día, sus conversaciones vienen de lejos. Pero creo que está bien, los partidos políticos tienen que hablar y tienen que hablar para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y por lo tanto yo espero que nos informen de en qué consisten esas conversaciones y qué se está negociando, si solo un nombre o además hay un proyecto y hay un compromiso de sostener la gobernabilidad con el PP hasta el final de la legislatura.

– EU Son ha pedido que usted dimita para negociar otra alcaldesa o alcalde de izquierdas y usted ha dicho que se apartaría si fuese necesario pero sigue en su puesto ¿Cuál es la razón?

– Yo creo que el PP se va sentar con Izquierda Unida sin condicionantes previos, y es la derecha, pero a nosotros se nos exige que previamente que yo deje el cargo y el acta de concejala. Nadie va a entender este apriorismo. Yo dimitiré pero antes se debe negociar la gobernabilidad, qué queremos hacer y si está garantizada la investidura del candidato que el PSOE quiere que se ponga. Pretender que la dimisión sea previa a que nos sentemos a negociar es no querer sentarse, no digo que ellos quieran eso, pero cualquiera podría hacer esa lectura.

“En cuatro años de investigación por denuncias del PP no se encontró nada”

– Usted ha dicho que dejaría la Alcaldía pero EU Son le exige el acta de concejal ¿Qué hará?

– Exigir que yo tengo que dejar la Corporación cuando quien me ha dado la condición de concejala son los votantes lo considero más que cuestionable pero no me cierro a esa posibilidad. Lo que quiero es que haya un gobierno de progreso para Porriño. A mí, el pleno es quien me eligió alcaldesa y el pleno me puede retirar la confianza pero no me puede quitar la condición de concejala porque me la dieron los ciudadanos.

– ¿Qué propone para resolver el dilema?

– Yo creo que lo que tenemos que hacer es que una comisión formada, en principio, por personas de ambas formaciones, negocie. Yo no estaré, pero no vamos a permitir que alguien pretenda imponer quiénes serán los interlocutores por nuestra parte. Esa comisión debería abordar las soluciones, no solo para la investidura sino para la gobernabilidad.

"Lo importante no es que cambiemos una alcaldesa por otra sino garantizar la gobernabilidad de Porriño para sacar adelante los proyectos que están en marcha"

– ¿No cree usted que eso ya debería haberse hecho sin esperar a que una posible moción de censura se ponga encima de la mesa?

– Yo hago autocrítica pero la tensión que ha habido en este concello en los últimos meses ha sido enorme. Y yo especialmente la estoy viviendo con la criminalización de mi persona, no solo la descalificación muy orquestada y constante en la que me ha pasado de todo, incluso me han matado un perro en mi casa. Pude haber sido más amable, menos áspera, incluso no haberme enfadado y aceptar insultos, no lo sé. Pero ahora aún puede hacerse, y lo importante no es que cambiemos una alcaldesa por otra sino garantizar la gobernabilidad de Porriño para sacar adelante los proyectos que están en marcha.

– ¿Quiere salir de esta crisis con soluciones a largo plazo?

– De lo contrario no tendría sentido. Existen planes de modernización de Porriño que necesitan el apoyo de un gobierno sólido. Está el proyecto del soterramiento de la vía del tren, hay que hacer un acuerdo con Adif para cofinanciarlo, tenemos pendiente un acuerdo con Zona Franca para el desarrollo de más suelo industrial pendiente de un convenio que incluye un auditorio, hay un carril bici, humanizaciones, reforma del Parque Ordóñez.... Porriño necesita un gobierno que tenga una idea de localidad, porque decir que hay desgobierno, que no hay servicios básicos etc., eso son generalidades que nadie se cree, tenemos que aprobar los presupuestos, pago a proveedores... Lo que tiene que movernos es el servicio a la ciudadanía, no Eva García de la Torre... Que yo me iré con la cabeza alta y dignamente a la espera de que los tribunales resuelvan la situación en la que me metió el PP y aquí estaré para echar una mano cuando se me pida.

– Sobre esto, usted pidió al Juzgado que agilice ahora.

– Sí, porque llevamos cuatro años de investigación y no hay absolutamente nada, ni pruebas ni indicios de que hubiese cometido el más mínimo desmán en las cuentas públicas y ninguno de los delitos de los que me acusan. Por cierto, si el delito es malversación tiene que haber ánimo de lucro y no lo hay, yo me voy más pobre que cuando entré en política.

El PP y EU Son avanzan este fin de semana su moción de censura

El Partido Popular de Porriño y EU Son se reunieron anoche para acercar posturas en torno a una posible moción de censura que puede presentarse dentro de 10 días. En la reunión participaron los portavoces de ambos partidos y ahora será la dirección local, en el caso del PP, y la asamblea, en el caso de Esquerda Unida Son de Porriño, las que se pronuncien, este mismo fin de semana.

Según explicó Patricia Sío, portavoz de EU Son, el escrito de mínimos que presentaron al PP es el mismo que se presentó al PSOE en su día “y que no se cumplió”. La portavoz de EU Son señaló que espera presentar a la asamblea el domingo, día 21, un documento consensuado por ambos grupos. En el caso del PP, el documento se revisará este fin de semana.

Alejandro Lorenzo, portavoz del PP, ve factible el acuerdo para propiciar la moción de censura que posibilitaría un gobierno del PP en minoría ya que EU Son rechaza entrar.

Entre las peticiones se encuentra la realización de una auditoría del Concello, aumentar la transparencia y mayor conocimiento de los contratos del Concello, un compromiso medioambiental, un mayor control de la Policía Local así como un compromiso con la Memoria Histórica.

En la reunión también se abordó la necesidad de una mayor participación ciudadana y un compromiso del PP local con en laicismo en ámbito municipal, proponiendo que el Concello quede al margen de temas religiosos.

La reunión había sido anunciada para la sede el PP pero finalmente fue Alejandro Lorenzo quien acudió a la sede de EU Son.