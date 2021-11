Proyectan una planta de residuos industriales junto al río Muíños en Nigrán

La parcela albergó la polémica escombrera municipal ilegal de 2011 a 2017

La iniciativa cuenta ya con el visto bueno de la Xunta y está prevista en una parcela envuelta en polémica, la que que albergó hasta hace cuatro años el vertedero ilegal donde el propio Ayuntamiento de Nigrán amontonó toda clase de escombros y residuos voluminosos entre 2011 y 2017. Por aquella infracción ambiental grave denunciada por el Seprona, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que ahora autoriza la planta de residuos industriales, impuso una multa de 15.000 euros al Concello.

La empresa presentó el proyecto ante el citado departamento autonómico en julio del año pasado para solicitar evaluación ambiental sobre la nave de 1.036,75 metros cuadrados que pretende construir en la parcela, de 6.049 metros cuadrados. En su interior planea reciclar y almacenar residuos procedentes de minas y canteras, escombros, restos vegetales, residuos de refino de petróleo, químicos como pinturas o barnices, entre otros. Materiales que la consellería califica de no peligrosos y que la compañía prevé guardar en distintos compartimentos y triturar y compactar con una máquina machacadora.

Los vecinos alertan de emisiones de polvo y vertidos al río, además de los ruidos a cien metros de casas

Preocupación vecinal

Una actividad que preocupa a la asociación de vecinos A Unión. Su presidente, José Luis Taboada, sí ve riesgos en el tipo de residuos contemplados y alerta de la “contaminación en forma de polvo en el ambiente y de vertidos al río que se puede generar en los procesos”. Denuncia asimismo que la maquinaria prevista en la instalación es ruidosa y se sitúa “a solo cien metros de las viviendas”. La inquietud vecinal sobre los efectos de la planta sobre su bienestar y sobre el medio ambiente se extiende. Desde ayer mismo, la fachada del local de la asociación luce una pancarta contra la planta, cuyos vertidos, creen, “pueden llegar hasta Praia América”.

El informe de Medio Ambiente recoge los vistos buenos de otros organismos, como la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural y la de Patrimonio Natural, así como el Instituto de Estudos do Territorio. Ninguno aprecia impacto sobre los bienes culturales, el medio natural ni el paisaje. Eso sí, exigen medidas para prevenir cualquier tipo de emisión al aire o al río.

“El Ayuntamiento no va a dar licencia para nada que sea perjudicial”, asegura el alcalde

El asunto está ahora en manos del Concello de Nigrán. Sus técnicos analizan el proyecto para decidir si se le concede o no la licencia. En un informe preliminar remitido a la Xunta, alertaban de que la instalación debe cumplir con la normativa de contaminación acústica del municipio.

El alcalde, Juan González, garantiza que “el Ayuntamiento no va a dar licencia para nada que sea perjudicial”. El regidor insiste en que “si lo que pretenden colocar emite cualquier tipo de contaminación, los vecinos pueden estar tranquilos”. Deja claro que “se trata de un espacio singular y sensible junto al río y no vamos a permitir nada contaminante. No luchamos para erradicar el vertedero que allí había para que se cree ahora otro”.