“A cidade do átomo” é a última novela da escritora miñorana Iria Misa. Con ela acadou hai un ano o Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil. A pandemia demorou a presentación oficial e a autora quixo agardar un pouco máis ata hoxe para facela no multiusos de Sabarís ás 19.30, enmarcada no programa de actos Novembro Lila que organiza a Concellería de Igualdade para sensibilizar contra a violencia machista co gallo do 25N. O libro conta unha estremecedora historia ambientada na cidade pantasma de Prípiat, tras o desastre de Chernóbil.