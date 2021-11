EU rechaza la invitación del PSOE para negociar hasta que no dimita la alcaldesa

Cuando parecía que podía haber un acercamiento entre EU Son y PSOE debido al anuncio de la regidora de Porriño, Eva García de la Torre, de renunciar a la Alcaldía, y a la mano tendida de los socialistas para negociar “sin líneas rojas”; Esquerda Unida ha rechazado dicha invitación y condiciona cualquier reunión con el PSOE a que haya constancia por escrito de la dimisión de la alcaldesa. EU Son no se cree las palabras de Eva García de la Torre, y por eso sigue adelante el plan inicial de reunirse hoy con el Partido Popular para empezar a negociar la moción de censura al actual gobierno del PSOE-BNG.

Tras decir Eva García que estaba dispuesta a renunciar a la Alcaldía para no ser un obstáculo para mantener un gobierno de izquierdas en Porriño, el consejo local de EU Son se reunió para decidir si aceptaba la invitación del PSOE para negociar. Pero, entre medias, la ejecutiva local socialista realizó una rueda de prensa cuyo contenido molestó a Esquerda Unida. “Las últimas declaraciones realizadas ante los medios las consideramos como un ataque; la alcaldesa sigue atacando a nuestro grupo y desde luego, de esta manera, no se propicia ninguna posible negociación”, declaró ayer la portavoz de EU Son, Patricia Sío, advirtiendo al PSOE que “no vamos a entablar negociaciones de ningún tipo mientras no se cree el clima propicio de respeto a nuestro grupo”.

Patricia Sío: "La alcaldesa sigue atacando a nuestro grupo y de esta manera no se propicia ninguna posible negociación"

Antes de sentarse a hablar con los socialistas, EU Son también exige saber “en qué términos se desarrollaría la reunión”, así como la dimisión formal de Eva García de la Torre. “Si se echa a un lado, que lo demuestre, queremos constancia por escrito; de esta manera si que podemos empezar a hablar”, indica Patricia Sío.

No obstante, García de la Torre ya ha manifestado que el PSOE no va a sacrificar a nadie sin “tener todas las garantías”. Y es que, si la alcaldesa dimite, sería necesario convocar un pleno de investidura en el que, si EU Son se abstiene, al Partido Popular le bastarían los votos a favor de sus ocho concejales para aupar a la Alcaldía a Alejandro Lorenzo, por lo que ya no sería necesario presentar una moción de censura.

En este sentido, cabe recordar que el PSOE tiene 4 actas, el BNG 2, EU Son 2 y UDDL 1. Entre los cuatro suman 9 votos, que son los que apoyaron la investidura de Eva García en 2019; frente a las 8 actas del PP.

Ya lo dejó caer la alcaldesa en la rueda de prensa del miércoles: “puede que yo me vaya y no salga adelante una investidura, dado cómo nos las gastamos en este pueblo”.

Por todo ello, continúa estancada la relación entre EU Son y PSOE. Además, Esquerda Unida sigue insistiendo que García de la Torre debe dejar la Corporación. Hoy este grupo se reúne con el PP para mantener la primera reunión para marcas las condiciones de una posible moción de censura en Porriño.