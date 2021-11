Eva García: “Si antes de sentarse a hablar EU Son pide mi cabeza, va a ser imposible”

La Ejecutiva local del PSOE en Porriño manifestó ayer su “apoyo total e incondicional a Eva García de la Torre”, que está dispuesta a echarse a un lado y renunciar a la Alcaldía para evitar que prospere la moción de censura que presentaría el PP con el apoyo de EU Son. No obstante, Esquerda Unida ya ha anunciado que la dimisión como alcaldesa no es suficiente y que tiene que irse de la Corporación porque “igual de indigna es como alcaldesa que como concejala”. Dichas declaraciones no han sentado nada bien a García de la Torre, que advierte de que “si antes de sentarse a hablar piden mi cabeza en bandeja, va a ser imposible; no me voy a ir porque nadie me llame indigna”.

Sobre la posibilidad de dejar su acta de edil, aunque la regidora deja todas las puertas abiertas asegurando que “no me voy a aferrar a nada”; desde el PSOE recuerdan que, si bien es cierto que la Alcaldía se la dio el pleno de investidura de 2019, “el acta se la dan los votos”. En este sentido, García de la Torre apunta que no sucede lo mismo con la actual portavoz de EU Son, que entró en la Corporación por la renuncia de Pedro Ocampo. Recordó la alcaldesa que EU Son sacó dos actas en las anteriores elecciones locales, en las que Patricia Sío ocupaba el tercer puesto en la lista de Esquerda Unida.

"Puede que yo me vaya y no salga adelante una investidura, dado cómo nos las gastamos en este pueblo", afirma la alcaldesa

Aunque no se descarta todavía su renuncia al acta de concejala, Eva García advierte de que no se tomarán decisiones de este calado sin contar con “todas las garantías”. “Puede que yo me vaya y no salga adelante una investidura, dado cómo nos las gastamos en este pueblo”, auguró la número uno del PSOE en Porriño, insistiendo en que “no vamos a sacrificar a nadie”.

“Tengo formas de ganarme la vida y tengo la suficiente capacidad como para saber cuándo no debo estar en un sitio, pero que se me permita que sea yo quien lo decida, el cómo y el cuándo, si es que se da, porque esto de la política es como droga en vena y a lo mejor no se me quitan las ganas de irme”, dijo la alcaldesa, dejando abiertas todas las opciones.

La Ejecutiva local del PSOE, que ayer ofreció una rueda de prensa para apoyar a su compañera, denunció el “linchamiento público” orquestado contra Eva García de la Torre por parte de la portavoz de EU Son, Patricia Sío. Pero también quiso tender puentes y enviarles un mensaje: “Este partido está dispuesto a negociar”. En un tono más conciliador, la secretaria general del PSOE porriñés, Soledad Girón, aseguró que “a día de hoy no hay líneas rojas, pero no nos vamos a someter”. “Ya nos pusimos en contacto con ellos y nos pidieron tiempo para reunirse debido a los últimos acontecimientos”, reveló Soledad Girón.

Soledad Girón: "El PSOE está dispuesto a negociar; a día de hoy no hay líneas rojas, pero no nos vamos a someter"

Pase lo que pase, si el PSOE y EU Son se reúnen, tendrán que hablar de un candidato o candidata a sustituir a Eva García de la Torre en la Alcaldía. Los socialistas advierten: “no vamos a aceptar que se nos diga a quién tenemos que poner; no se pueden hacer imposiciones en una negociación”. Además, sobre la posibilidad de ceder la Alcaldía a su actual socio de gobierno, el BNG, la actual regidora responde: “¿Cómo vamos nosotros a plantear siquiera que, siendo la fuerza de la izquierda más votada en Porriño, vayamos a aceptar porque a alguien no le guste el resultado de las urnas y lo quiera corregir? Eso se llama ser fascista”.

Mientras sigue el tira y afloja entre PSOE y EU Son, algo con lo que el partido socialista a nivel provincial no está demasiado de acuerdo, siendo más partidario de que “quien hace el chantaje, lo pague”, tal y como reveló ayer Soledad Girón; el Partido Popular sigue a la expectativa. Con ocho concejales en la Corporación, el PP solo necesita un voto para que prospere la moción de censura y deshacer el gobierno en coalición de PSOE y BNG.