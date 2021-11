Quiero ser pescadero

Youtuber, gamer, astronauta, bombero, médico... En el top ten de profesiones que triunfan en los sueños de futuro de los niños, la de pescadero no aparece, por muy hilarante que la pinten en alguna comedia de televisión. No por ello deja de ser una oportunidad laboral y así lo creen los ocho vecinos de Baiona, Nigrán y Gondomar que se forman en la plaza de abastos de A Ramallosa para ponerse detrás del mostrador de una pescadería. Son todos mayores de 35 años y han pasado ya por numerosos y muy diversos empleos. La edad les dificulta el acceso al mercado laboral, pero ninguno se rinde ni hace ascos al “trabajo sucio” de limpiar cada ejemplar para la venta.

Hay demanda de pescaderos en la comarca, según considera Pilar González-Besada López, técnica de la oficina de inclusión sociolaboral que el Consorcio Galego de Servizos Sociais de la Xunta tiene en Baiona. Por eso se ha decidido por ofertar este curso. “No existe formación en pescadería normalmente y aquí están abriendo cada vez más supermercados. Buscamos actividades que puedan tener cierta garantía de salida laboral para personas en riesgo de exclusión por dificultades a la hora de encontrar trabajo. Hace meses organizamos otra de carnicería y resultó muy bien”, señala.

Tras una semana de clases teóricas en el centro antena de Nigrán sobre la recepción de la mercancía, la identificación de las especies, envasado, almacenamiento, maquinaria y preparación de pescados, están listos para poner en práctica los conocimientos. En las bancadas libres del mercado de A Ramallosa ensayan el eviscerado, desescamado, fileteado o el corte bajo la supervisión de Sheila Alonso, la docente. Son tareas que requieren cierta maña. “No es fácil encontrar gente preparada para hacer esto, incluso profesores que enseñen a hacerlo. Son oficios que se van perdiendo porque suelen heredarse de padres a hijos y no suele existir formación específica”, indica la monitora.

A alumnas como Rosi Da Silva, vecina de Gondomar de 54 años, le ha tocado en alguna ocasión hacer de pescadera sin título. “Trabajé en un supermercado y alguna vez me tuve que ocupar de la pescadería. No es nada fácil y tenemos que aprovechar este curso para ver si tenemos suerte. Hay gente que no le gusta por los olores, pero todo es bonito si se tienen ganas de trabajar”, apunta.

Si hay algo que demuestran precisamente los aplicados “estudiantes” es entusiasmo. Frank Laure, parisino de nacimiento y gondomareño de adopción, se muestra “encantado” de aprender a tratar el pescado a sus 56 años. Lo suyo es la precisión. Se formó en el Louvre como joyero “al más alto nivel” y trabajó “toda la vida” en ello. Llegó a la villa condal en 2008 y montó un taller de orfebrería que “no funcionó” . Después de varios empleos “en un poco de todo” quiere “hacer algo que me dé una oportunidad”.

La alumna más aventajada es Lourdes Leyenda Rodríguez. “He trabajado de pescadera desde niña”, asegura. Hija de pescantina y marinero, es la más experimentada de la clase, pero quiere tener un título. “Se puede saber mucho pero si no figura en ningún papel no es fácil que te contraten”, afirma.

Eso sí, “donde se aprende de verdad el oficio es trabajando”, repite a sus compañeros mientras los guía a la hora de retirar la piel a unas caballas o de filetear unas “choupas”. A todos les gustaría demostrar en cualquier negocio de la zona lo que aprenderán hasta el día 18 en la plaza de abastos nigranes. “Es una profesión como otra cualquiera y en esta vida hay que aprender de todo”, comenta Sandra Milena, colombiana afincada en el Val Miñor desde hace dos décadas. A sus 43 años también ha trabajado en diversas actividades de atención al público y espera lograr un futuro laboral estable con esta nueva aportación a su currículum. Igual que Jorge Romero, jardinero en paro de Nigrán de 53 años, muy familiarizado con el pescado por ser hijo de marinero que también probará suerte en el sector.

Lo que se llevan son conocimientos “muy válidos”, “tanto en lo profesional como en lo personal”, recalca Noelia Chavaud, la benjamina del grupo, ourensana de 35 años. “Aprendemos para trabajar pero nos sirve también para casa, para limpiar bien el pescado o hacer unos buenos filetes”, apunta.