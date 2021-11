Eva García, dispuesta a dejar la Alcaldía de Porriño pero no su acta para evitar la moción de censura

“Si yo soy el único obstáculo, me aparto. Les estoy arreglando la papeleta a EU Son”. La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre (PSOE), está dispuesta a renunciar a la Alcaldía para evitar que salga adelante la moción de censura del PP con el apoyo de EU Son, marca local de Esquerda Unida que ha puesto como condición la dimisión de la regidora para frenar esta maniobra política que convertiría en alcalde al popular Alejandro Lorenzo. No obstante, Eva García no contempla por ahora abandonar la Corporación municipal, por lo que este movimiento de ficha no cambia los planes de EU Son, que considera que “es igual de indigna como alcaldesa que como concejala; tiene que dejar su acta”. “Las negociaciones con el PP siguen en pie”, aseguró ayer la portavoz de EU Son, Patricia Sío, que dijo conocer a través de los medios de comunicación la decisión de la regidora socialista.

Tras acordar el domingo la asamblea local de EU Son iniciar las conversaciones con el PP para apoyar la moción de censura, la alcaldesa pedía reflexión al partido de Patricia Sío. Sin embargo, ayer sorprendía anunciando que estaba dispuesta a dejar su cargo con el fin de “no ser un obstáculo para que siga habiendo un proyecto de progreso para Porriño”. “No tengo ningún apego al poder”, manifestó García de la Torre, reconociendo que “el sacrificio laboral” de dejar la Alcaldía “es grande”. Además, aclaró que no ha tenido ningún tipo de presión por parte de su formación política, el PSdeG-PSOE, para dar este paso atrás. “Mi partido me apoya hasta el final”, declaró.

A pesar de su posible renuncia, la regidora, que continuaría formando parte del gobierno local como concejala, advierte a EU Son que “esto no es un intercambio de cromos y no vamos a permitir que nos mangoneen y nos digan a quién tenemos que poner en la Alcaldía”. El acuerdo con EU Son debe incluir la gobernabilidad socialista del municipio; y su apoyo para desbloquear el pago de facturas pendientes a proveedores y sacar adelante proyectos de futuro para Porriño.

Con todo, aunque García de la Torre aseguró que el PSOE ya se había puesto en contacto con EU Son para iniciar las negociaciones, la portavoz de Esquerda Unida, Patricia Sío, manifestó ayer no haber recibido comunicación oficial, solo una propuesta de reunión que no van a acepar hasta que no vean ningún documento que acredite la dimisión de la alcaldesa. “No creemos nada de lo que diga esta señora; hoy dice que marcha y mañana no”, insiste Sío, que pone como condición su abandono de la Corporación para evitar que siga de “alcaldesa en la sombra”. “El viernes nos reunimos con el PP si no hay datos oficiales”, mantiene EU Son.

El otro perjudicado por la guerra abierta entre la alcaldesa socialista y EU Son es el BNG, socio del PSOE en el gobierno porriñés, que tendría que dejar el ejecutivo local si sale adelante la moción de censura. Por ello, los nacionalistas instan al PSOE y EU Son a “rebajar el grado de crispación” para mantener un gobierno de izquierdas. “Insistimos en reclamar a EU Son que abandone la estrategia de bloqueo en la que está instalado como colaborador necesario del PP; no podemos compartir que se vote a todo en contra por sistema. Y le exigimos al PSOE voluntad de negociar con los grupos unos presupuestos que son fundamentales para gestionar mejor el Concello”, reclama el portavoz del BNG, Pedro Pereira.

Por último, al líder de la oposición, el popular Alejandro Lorenzo, la propuesta de la regidora porriñesa de dejar su cargo pero continuar como concejala, le parece “una falta de criterio total” y no varía nada la hoja de ruta del PP, que planea presentar la moción censura no solo por la gestión de la alcaldesa, sino por la de todo el gobierno local. “Lo importante es buscar el bien de Porriño y para eso ponemos a disposición nuestros ocho concejales; nosotros queremos un acuerdo entre personas que haga que Porriño tenga lo que necesita y merece”, considera Lorenzo, lamentando que “en lo único en lo que piensa el gobierno local es en mantener una izquierda en el poder, y poco o nada se habla de Porriño y sus necesidades o servicios inexistentes que es lo que nos debe importar”.

Con todo, cabe recordar que Eva García de la Torre revalidó la Alcaldía porriñesa en 2019 al sumar a los cuatro concejales del PSOE los dos del BNG (con quien forman gobierno de coalición), uno de UDDL liderado por el ex popular Manuel Carrera, y las dos actas de EU Son, que apoyaron la investidura en base a un pacto que aseguran “se ha incumplido por parte del gobierno”.

Patricia Sío denuncia a la alcaldesa ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por expulsarla de un pleno EU Son, que apoyó en las elecciones de 2019 la investidura de Eva García de la Torre pero que no entró en el gobierno local formado por PSOE-BNG, lleva meses pidiendo la destitución de la alcaldesa, a quien responsabilizan del “descontrol, caos y parálisis” del Concello de Porriño. No obstante, parece que la gota que colmó el vaso para que Esquerda Unida decidiera iniciar las negociaciones para echar a García de la Torre mediante una moción de censura presentada por el PP fue el pleno extraordinario del pasado 22 de octubre, en el que la portavoz de EU Son, Patricia Sío, llamó mentirosa a la alcaldesa y esta la expulsó del salón de plenos. “¿Le podemos abrir un expediente para que no vuelva nunca más al pleno?”, le preguntó la regidora al secretario municipal cuando Sío se refirió a ella como “mentirosa”. Dicho episodio ya ha sido puesto en manos de la justicia por parte de la portavoz de EU Son, que ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra por vulneración de los derechos fundamentales. Considera Patricia Sío que la alcaldesa actuó de forma “dictatorial”, mientras que esta lamenta que esta “bronca personalista” vaya a destruir el proyecto progresista de su gobierno para con Porriño. Además, la regidora denuncia que este no ha sido el único insulto que le han proferido desde EU Son. “Me han llamado cacique, maltratadora y parásita”, lamenta Eva García, advirtiendo que “el único proyecto político de EU Son para Porriño es echarme”.