Los hoteles de Tui se rebelan por los 8.000 euros que pagan en el recibo de basura

Los hoteles de Tui han formado una alianza que presentarán hoy oficialmente en una rueda de prensa para “rebelarse” contra el “escandaloso” precio que pagan anualmente en concepto de tasa de basura. En algunos casos pagan más de 8.000 euros al año. “No hay una ordenanza en España tan cara como la de Tui. Mientras un hotel de cinco estrellas en Vigo paga poco más de mil euros, nosotros estamos en más de 8.800”, clama Paula Álvarez, del hotel Cruceiro do Monte. La clave de la cuestión es que en la ordenanza actual hay un apartado que afecta específicamente a hoteles y grandes supermercados de Tui, por el que si su superficie es menor de 250 metros cuadrados se abonan en concepto de basura algo más de novecientos euros. Pero si se supera superficie en solo un metro, los hoteles tienen que pagar más de 3.000. Y si supera los cuatrocientos metros, la tarifa se desboca.

La situación se ha vuelto una auténtica “sangría” para los establecimientos hoteleros. En el caso del Cruceiro do Monte, el pago de la factura de la basura ha supuesto el 10% del total de su facturación anual. Este establecimiento concretamente ya acudió a la justicia para reclamar por algo que consideran injusto, y logró que el Concello le haya devuelto ya cerca de 24.000 euros en este concepto. “El Tribunal Supremo dice que es el Ayuntamiento el que tiene potestad para cambiar la ordenanza. Y lo tienen que hacer cuanto antes porque esto es insostenible”, asegura Paula Álvarez.

La situación ha llegado a un punto crítico. Es más, hay algunos hoteles que incluso se estarían planteando la posibilidad de cerrar definitivamente en caso de que el gobierno local no intervenga de forma inmediata y reforme la ordenanza. Es el caso del hotel Torre do Xudeu, que tiene únicamente ocho habitaciones y que paga casi 8.000 euros anuales por la basura. “Es un coste completamente inasumible. Apenas producimos basura. Confiamos en que se apele al sentido común, porque mantener el hotel abierto en estas circunstancias es inasumible”, apunta Carmen Laso, al frente de Torre do Xudeu, establecimiento que cierra durante la temporada baja, entre noviembre y marzo, al ser una época de “poco turismo de Camino de Santiago”.

Otro de los hoteles afectados es el Villa Blanca, ubicado en pleno centro de Tui. Su propietario es Manuel Fernández, que paga más de 5.400 euros anuales en concepto de tasa de basura. En su caso, regenta a su vez un restaurante, el Molino, “que es lo que me está saliendo rentable ahora mismo”. Al restaurante, precisamente, no se le aplica el “tarifazo” de la basura en función de su superficie, ya que es algo que solo afecta a hoteles o grandes superficies comerciales. “Si solo dependiese del hotel, claro que me plantearía cerrar, porque pagar esas barbaridades no es normal. Espero que actúen ya y arreglen este problema”, apunta Manuel Fernández.

La ordenanza municipal de basura se convirtió recientemente en el motivo de la ruptura del gobierno local de Tui, con la salida del concejal de En Marea, Laureano Alonso, dejando al PSOE en minoría. Alonso alegó que los socialistas incumplieron el pacto de gobierno de modificar la ordenanza para reducir la tasa a determinados establecimientos, como los hoteleros. “Un estudio existente permite que se pueda modificar esta ordenanza sin perjudicar a las arcas municipales, dando de alta a empresas que en estos momentos no están pagando”, apuntó el edil. Alonso achacó la falta de voluntad a sus compañeros y culpa especialmente a la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Yolanda Rodríguez, a la que acusó de tener metido en un cajón el trabajo realizado por una empresa para modificar la ordenanza.

“En el 2014 el Ayuntamiento hablaban de tasazo de la basura y ahora no quieren hacer nada. Esto no puede seguir así”, concluye Paula Álvarez, una de las socias responsables del Cruceiro do Monte de Tui, uno de los establecimientos hoteleros más populares de la capital del Baixo Miño.