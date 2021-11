La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre (PSOE), informó que no será un obstáculo para que la izquierda siga gobernando en Porriño y aseguró que está dispuesta a hacerse a un lado.

De la Torre explicó que un responsable del PSOE pidió hoy negociar con el coordinador local de EU SON para dar a conocer su postura de dimitir como alcaldesa y posibilitar que otra persona del grupo socialista pueda asumir la función, aunque ella se mantendría como concejala.

En todo caso, la regidora socialista explicó que ese acuerdo con EU SON “no puede ser un intercambio de cromos” sino que debe incluir la gobernabilidad del municipio, que se puedan pagar las facturas a los proveedores y realizar las inversiones pendientes. En este sentido recordó que PP y EU SON entorpecen y bloquean desde el pleno la gobernabilidad del Concello y después la acusan de parálisis. Así indicó que el acuerdo no debe ser solo que la alcaldesa se marche “sino que tenemos que pensar en las vecinas y vecinos de Porriño”.

También aprovechó para destacar que el acuerdo previsto entre PP y EU SON solo se basa en retirarla de la alcaldía, a la que tiene derecho como cabeza de lista del partido más votado de la izquierda, y no se habla de proyecto y programa para Porriño, como la necesaria aprobación de los presupuestos.

“Yo me puede hacer a un lado, no ser un obstáculo, pero eso no es suficiente, es necesario garantizar la gobernabilidad hasta el fin de legislatura”, indicó.