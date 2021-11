AER exige que se penalice a Urbaser por incumplir el contrato

“El último paso que falta es el informe jurídico que depende de la Alcaldía para poder llevarlo al pleno de noviembre y proceder la imposición de penalidades”, defiende el concejal de AER, Roberto Villar, quien define de “incomprensible el retraso en tomar esta decisión cuando ya está hecho el trabajo por parte de los servicios municipales a falta de un informe jurídico”. “Esta desidia lo único que consigue es que la concesionaria siga incumpliendo su contrato y con un sentimiento de impunidad que perjudica un servicio público fundamental para los ciudadanos”, puntualiza.

Por este motivo, la agrupación presentó por registro una solicitud para resolver a favor de los vecinos una situación que se prolonga demasiado en el tiempo.

El expediente de penalidades contra el servicio de recogida de basura incluye deficiencias en el desarrollo del servicio e incumplimiento reiterado del pliego de prescripciones técnicas. Entre otras deficiencias, los contenedores no tienen la rotulación necesaria, no se certifica su desinfección mensual, no se reparan ni reponen o se incumple el plazo máximo de 48 horas para la recogida de voluminosos especificado en el contrato.