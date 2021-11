La Asociación Cultural Quinta do Piñeiro de Salvaterra celebra hoy su “Festa da recolleita e esfollada do millo” en el área recreativa do Muíño da Ponte, en Corzáns. Por la mañana tendrá lugar la popular recogida del millo y durante toda la jornada actuarán grupos musicales. Se podrán degustar diferentes variedades gastronómicas y al terminar se realizará un gran magosto gratuito.