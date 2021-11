Dos escultores de Tomiño ganan un importante concurso internacional en Taiwán

Lo que no imaginaban los jueces, de diferentes países, es que los dos escultores no taiwaneses galardonados en el certamen, asistirían a la ceremonia online de entrega de premios sentados en la misma mesa de un bar de la tomiñesa Plaza do Seixo.

Nando se hizo nada menos que con el primer premio, valorado en 30.000 dólares, con su magnífica obra “Danza de agua”, y Liliya ganó el Premio a la Excelencia, valorado en 5.000 dólares, con “Infinity”. Los otros tres galardones existentes los ganaron escultores taiwaneses.

“El arte es algo muy subjetivo; tuvimos suerte”, valora Álvarez tras el triunfo, el mejor dotado de todos los primeros premios que tiene en su haber. “Pero más que lo monetario, me importa el prestigio que te da, porque eso se traduce en trabajo”, explica.

Especializado en mármol, el escultor comenzó hace unos años a “jugar” con otros materiales, como el acero, que da vida a su increíble pieza, cuya forma valoró el presidente del jurado, Chi Man Lai, como llena de vida y alegría. “Esta obra tiene una estructura que infunde felicidad y dinamismo. Según el ángulo en ángulo del que se la mire, la reflexión de la luz hace que parezca estar en movimiento”, explica el experto en el vídeo de entrega (online) de los premios.

Nando Álvarez (Tomiño, 1975) fue aprendiz con 16 años del reconocido escultor tomiñés Antúnez Pousa. Más tarde estudiaría Historia del Arte en la universidad y escultura en la Escola de Arte Mestre Mateo, aunque reconoce que su mejor escuela fue el taller de Antúnez. Tras varias décadas de trabajo en el extranjero, y de numerosos viajes a simposiums, en China y Taiwán principalmente, reconoce en la actualidad, tanto él como su compañera, venden más obras a través de internet (nandoalvarez.com y pobornikova.com). Les compran mucho desde Taiwán, Alemania y Estados Unidos.

Por su parte, Liliya Pobornikova, que se presentó al certamen representando a Bulgaria, es licenciada en Bellas Artes por la Academia de Artes de Sofía, y ha ganado también numerosos premios y reconocimientos en su carrera. En estos días participa en Fuerteventura en un simposium de escultura en metal, donde realiza un trabajo en hacer corten; concretamente una caracola de varios metros de altura que se colocará en un paseo marítimo.