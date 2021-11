Natalia Prieto: “La inclusión de las emergencias de Ponteareas como GES es una gran apuesta”

La directora xeral de Administrición local, Natalia Prieto, aseguró, en declaraciones a Faro de Vigo, que la inclusión del Servicio de Emergencias de Ponteareas como GES (Grupo Supramunicipal de Emergencias) es una gran apuesta de la administración autonómica por mejorar el mapa de las emergencias de Galicia y restó importancia a las quejas del Concello, planteada por la alcaldesa Cristina Fernández, de que la propuesta aún es deficitaria.

“La intención de las propuestas que planteamos desde la Xunta es seguir mejorando la cobertura en materia de emergencias, prestar el mejor servicio a la ciudadanía independientemente de donde viva y continuar reduciendo los tiempos de respuesta en el territorio gallego”, explicó. En este sentido añadió que la propuesta “pasa por incrementar el personal en los GES donde hubiese menos de doce efectivos, actualizar los salarios de todos los miembros e incrementar la financiación de los servicios municipales de emergencias para equipararlos al resto de grupos, como es el caso de Ponteareas, que actualmente está siendo financiado con 155.000 euros al año y pasaría a duplicar este importe para que la aportación sea la misma que los GES por realizar prácticamente las mismas funciones”.

Natalia Prieto explicó que las emergencias son una competencia puramente local en los concellos de más 20.000 habitantes, como Ponteareas, y de las Diputaciones en los de menos. “Desde que los GES se pusieron en marcha en el 2013 llevamos colaborando con su mantenimiento a pesar de ser una competencia puramente local porque evidentemente no podemos desantendernos de las emergencias y este apoyo lo hemos realizado siempre en consenso con las Diputaciones y los Concellos, y lo que estamos poniendo encima de la mesa en Ponteareas es duplicar el importe económico, una mejora importantísima para que este concello pueda seguir prestando un buen servicio en materia de emergencias”.

"Lo que estamos poniendo encima de la mesa en Ponteareas es duplicar el importe económico"

Con todo, la propuesta global de mejora este pendiente de la respuesta de las diputaciones de A Coruña. Lugo y Pontevedra (Ourense ya manifestó la semana pasada su apoyo) la cual supondrá un incremento de casi tres millones de euros, de los cuales la Xunta aporta más de la mitad, el 52%, mientras que entre las cuatro diputaciones provinciales tendrían que destinar el 40% restante en proproción al numero de GES de cada provincia, y entre todos los concellos sede el 7,5% restante. “Si esta propuesta no es aceptada por las tres diputaciones que faltan no podrá renovarse el convenio con estas mejoras, lo cual sería un grave perjuicio tanto para los concellos sede de los GES como para la adecuada cobertura de las emergencias, y yo espero que se llegue a un acuerdo puesto que no hay razones que nos hagan pensar que no será así, pues este convenio está vivo desde 2013 y se ha renovado en dos ocasiones de la mano de las diputaciones y de la Fegamp, en beneficio de las vecinas y vecinos para dar la mejor cobertura en todo el territorio gallego y ofrecer una mejor atención, es lo que tenemos que hacer”.

Recordó que esta próxima semana será la reunión “en la que esperamos que las tres diputaciones que restan nos den una respuesta”.