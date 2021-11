Nace la primera cooperativa promovida por personas con diversidad intelectual

El proyecto “Fogares Sanxe”, con el que la Asociación San Xerome Emiliani de A Guarda quiere darles un futuro independiente a las personas con diversidad intelectual del Baixo Miño, dio ayer un paso de gigante con la constitución de la primera cooperativa de consumidores y usuarios, basada en el modelo de coop-housing, formada por discapacitados intelectuales y sus familias. Los miembros de dicha cooperativa, pionera en Galicia, gestionarán la residencia con apartamentos que San Xerome planea construir en A Guarda, en el antiguo colegio Carmelitas, cuyo edificio ya es de su titularidad.

Ayer tuvo lugar la asamblea constitutiva, en la que participaron los 30 usuarios de San Xerome y los 10 familiares que integran la cooperativa. Solo ellos decidirán cómo quieren vivir. “Desde una perspectiva del derecho, las personas con diversidad intelectual tienen el mismo derecho a emanciparse, a vivir su vida independiente con los apoyos necesarios para poder hacerlo, como el resto de personas sin discapacidad”, defiende la asociación, que impulsa este proyecto con la doble finalidad de dar una respuesta a la pregunta recurrente de los padres de personas con diversidad intelectual: “¿Qué será de nuestros hijos e hijas cuando ya no nos podamos hacer cargo de ellos?”.

Una "tranquilidad" para los padres

Es el caso de Luis García, padre de uno de los usuarios que componen la cooperativa, “Fogares Sanxe” supone “tranquilidad”. “Para los padres, nuestro gran problema no es convivir y cuidar de nuestros hijos; nuestro gran problema es cuando no estemos”, comenta García, destacando que “el gran sueño del padre de una persona con discapacidad, aunque sueñe extraño, es sobrevivirle cinco minutos”. “No hay muchas opciones, o ninguna”, lamenta Luis García, que, con “Fogares Sanxe”, ve cumplido, por primera vez, “este último anhelo, que es saber que, el día que no estemos, nuestros hijos van a tener un sitio que, además, han creado un poco ellos”.

"El gran problema no es convivir y cuidar de nuestros hijos; es gran problema es cuando no estemos"

Un sitio hecho a medida con los servicios que cada usuario precise, desde restauración, imagen personal, limpieza, lavandería, hasta enfermería, terapia ocupacional, psicología, fisioterapia o atención sociosanitaria, entre otros. Los usuarios de San Xerome constituidos en cooperativa serán los copropietarios de este lugar, su propio hogar. Y para conseguirlo, la Asociación San Xerome Emiliani, lleva un año de intenso trabajo: primero consiguió la donación del edificio Carmelitas, donde se construirá un complejo residencial con 30 apartamento; y ahora busca financiación para su rehabilitación.

“La primera vez que me hablaron del proyecto me quedé boquiabierto; me parecía tan grande que pensé que era inalcanzable”, recordó ayer el alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, que fue invitado a esta asamblea inaugural y definió “Fogares Sanxe” como “el proyecto social más importante de A Guarda y del Baixo Miño”.