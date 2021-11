Kiwis del Baixo Miño para toda España

Con la previsión de recoger 4.000 toneladas, arranca la campaña de recolección de esta fruta en la comarca, que produce el 25% del kiwi que se comercializa en el mercado español

“Son 200 hectáreas de fincas que explotamos directamente, pero también de socios y productores”, Martín Fernández - Responsable técnico de Kiwi Atlántico, principal empresa comercializadora de kiwi en España

Las expectativas para esta temporada son buenas, tanto en cantidad como en tamaño del fruto, indica Martín Fernández, que espera recoger 4.000 toneladas, frente a las 3.500 del año pasado. El invierno frío y un verano más bien lluvioso favorecieron las óptimas condiciones de maduración, a pesar de unas lluvias en primavera que dificultaron la floración.

A pesar de que la recogida del kiwi suele arrancar después del Día de Todos los Santos, en realidad el punto de azúcar de la fruta es el que marca el inicio de la campaña. El punto óptimo de maduración está a partir de los 6,5 grados Brix, unidad que sirve para medir el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido.

La campaña tendrá una duración de tres semanas, tiempo durante el cual trabajarán en el Baixo Miño medio centenar de temporeros, carretilleros y tractoristas, muchos de los cuales ya trabajaron en la vendimia “y se corre la voz”. A pesar de que, en otras zonas está costando encontrar operarios para la recolección, aquí no ocurre lo mismo. “Tenemos gente suficiente y de momento no nos ha hecho falta contratar a cuadrillas de fuera”, explica el responsable técnico, apuntando que “todos nuestros temporeros son de aquí” y que no siguen un perfil determinado, hay variedad de edades y paridad de género.

“Cada vez tenemos más hombres, cuando antes predominaban las mujeres”

Aunque las expectativas son buenas, el responsable técnico de Kiwi Atlántico es cauto, ya que para definir el éxito de una campaña hay que conjugar cantidad, calidad, tamaño del fruto y precio. El 95% de la producción se destinará a la despensa del mercado nacional y, a pesar de que la sede de la firma está en Ribadumia y cuentan con fincas en la comarca del Condado, Porriño, Salnés, Barbanza, Coruña, Asturias, Portugal, País Vasco y Cataluña, el peso de la producción está en Tomiño, a cuya tierra, pocas frutas se le resisten.