Sin rastro del Salón do Gayo

De hecho, “muy poca gente del pueblo conocía que hubo presas en la villa y menos aún que esa casa hubiera funcionado como un lugar de retención para mujeres”, explica Alba Iglesias Amil, graduada en Historia que estudió el caso específico de Ponteareas para el trabajo final de carrera, y añade que “sobre este tipo de cárceles y lugares de reclusión se conoce muy poco”. Apunta a que cuando las tropas llegan a Ponteareas, mediante un golpe militar, los franquistas “empiezan la limpia de adversarios en la retaguardia” y en el caso concreto de las mujeres “las castigan a ellas porque sus maridos, hijos o familiares habían huido” porque, según Alba Iglesias, “los pocos años que duró la República no fueron suficientes para que las mujeres tuvieran el mismo protagonismo que los hombres en la política”. Además, “son perseguidas escogidas y colocadas delante del Ayuntamiento de Ponteareas, las rapan el pelo con el objetivo de humillarlas, las pasean hasta lo que hoy es la rúa Real para encerrarlas en el Salón do Gayo”. Fueron castigadas “por el mero hecho de ser mujeres, por transgredir los valores tradicionales que para el nuevo orden era considerado contrario a la naturaleza a la que tenían que responder como tal”.

Los sublevados buscaban, entre otros objetivos, que sus familiares “se enteraran de los castigos que ellas iban a sufrir con el fin de que ellos se entregaran o que ellas confesaran el paradero de la persona que buscaban”.

En el caso concreto de Ponteareas, “un grupo de mujeres, todas ellas familiares de huidos, son detenidas a partir de los primeros momentos en los que comienzan las persecuciones”. Así las recluyeron en el Salón do Gayo, “la planta baja de la casa particular de la familia Novoa que tenía un salón muy espacioso y que fue requisada por las tropas que llegaron al pueblo”, explica Iglesias. En ese espacio estuvieron las pontareanas con sus hijos “porque la cárcel de partido donde solo había hombres estaba colapsada y el salón se convirtió en un centro de retención de mujeres”.

Sin un número exacto

Con todo, no es posible concretar el número exacto de mujeres que estuvieron allí detenidas ni siquiera el tiempo que pasaron, pero “sí hay constancia de que fue a finales de 1936 cuando se inició el proceso y que sí hubo muchísimas mujeres que lo sufrieron”.

Es el caso de Concepción Trigo, mujer de Herminio González, concejal y presidente de la Casa del Pueblo, presa hasta que asesinan a su marido; Nieves Souto Alfaya, esposa de Manuel González Fresco; Argentina González Gandaire, cónyuge de Francisco García, labrador que presidió el Sindicato Agrario de Moreira; María Camba, esposa de Benito Casanovas, el último alcalde de Ponteareas en la República; o Carmen Estévez Galindo, esposa de Ramón Troncoso, conocido como Piel Roja y que era concejal socialista, entre otras muchas mujeres cuyos nombres no aparecen en ningún registro.

De momento, no hay ningún indicativo que haga recordar que en Salón do Gayo, el edificio en el que hoy cuelga un cartel de se vende, las mujeres de Ponteareas y de su entorno sufrieron la violencia golpista. Hacinadas. En un salón “especialmente frío y húmedo” y que “para usar los servicios subían al domicilio de los Novoa, situado en la última planta del edificio” tal y como relata la hija menor de la familia en el trabajo de Alba Iglesias, “lugar donde, también, calentaban la leche de los biberones para los hijos de las detenidas”. Aunque reconoce, Alba Iglesias, que “no estaría mal” que por lo menos existiera el recuerdo de que en ese lugar no pocas mujeres de Ponteareas sufrieron la violencia de los sublevados contra la República durante la Guerra Civil Española.