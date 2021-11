La Asociación de Vecinos A Camoesa insiste en que urge la desafección de la casa de los maestros de Camos. El objetivo de la asociación es que la vivienda vuelva a ser de los vecinos y de las vecinas de la parroquia para destinarla a usos sociales. Así lo explica uno de ellos, Cándido Costas, quien asegura que “es de justicia” que la Xunta de Galicia otorgue esa desafección.

Esta reclamación de la parroquia no es la primera vez que le llega a la administraicón autonómica, según Costas. La casa, actualmente, “pertenece a una profesora que no la usa que ni siquiera da clases aquí” por lo que este vecino de Camos considera que “no es de recibo que exista una vivienda con esas características que no se emplea la mayor parte del año” en un contexto en el que, dice “ si hay gente que la necesita de verdad”.