El mejor aliado del comercio redondelano

En un momento en el que muchos comerciantes atraviesan un momento difícil cualquier ayuda es buena para mejorar. Esto es lo que ha llevado a un joven redondelano, David Crespo Martínez, de solo 18 años, a echar una mano de forma altruista a las tiendas de villa de los viaductos. Aprovechando el tirón de las redes sociales sobre todo entre el sector más joven de la población, se le ocurrió grabar vídeos promocionales de los negocios y los productos que ofrecen para colgarlos en Instagram (Redondela2021). El éxito ha sido rotundo y en solo una semana alguna de sus creaciones ya superan las 3.000 visualizaciones.

“Nunca pensé que esta iniciativa pudiera tener tanta repercusión y en tan poco tiempo”, confiesa este estudiante de una FP de Grado Medio de Actividades Comerciales, que asegura que todo comenzó hace unos días cuando se le ocurrió grabar un vídeo corto en la óptica en la que trabaja su madre. “Lo colgué en Instagram y en una hora ya lo habían visto más de 1.200 personas, así que pensé que podía ser una herramienta muy válida para promocionar el negocio. Y con el poco trabajo que me costó hacerlo me dije: ¿Por qué no se lo propongo a otros comercios a ver qué les parece?”.

La idea, hasta el momento, ha sido recibida con entusiasmo por todos los comercios a los que David ha llamado a su puerta. Lo hace de manera gratuita y supone un importante escaparate no solo a nivel local, sino que es como una ventana abierta al mundo. “Alguno se sorprende de que un chico joven quiera ayudarles se forma altruista, sin sacar ningún beneficio económico, pero lo único que busco es la satisfacción de aportar mi grano de arena para que Redondela mejore, porque todos tenemos claro que si el comercio local funciona bien, eso repercute en todo”, señala.

Hasta el momento ha publicado cinco vídeos de comercios de distintos sectores –óptica, floristería, ropa infantil, alimentación gourmet y costura–, y está abierto a ampliar su idea también a los locales de hostelería. Aunque quiere ir paso a paso, ya que de momento está a tope de trabajo, ya cuenta con algún comercio en lista de espera para la grabación. “Ha ido corriendo con el boca a boca y cada día me llaman de distintos sitios. Hasta me pidieron de la peluquería a la que voy habitualmente que les hiciera uno. También me llamaron incluso de fuera de Redondela, alguna tienda de Chapela, para que fuese a grabarles vídeos, pero por ahora no puedo porque no puedo abarcar tanto. Vivo en Redondela esos desplazamientos tendrían un coste económico y, como no cobro por hacer esto, tampoco quiero gastar ya que carezco de ingresos”, justifica.

Respecto a la elaboración de los vídeos, explica que la clave para enganchar a la gente es que sean cortos, de un máximo de 30 segundos, y atractivos. “Trato de hacerlos muy dinámicos, con cortes de pocos segundos, ofreciendo distintos enfoques de la tienda, mostrando sus productos de una forma muy visual y llamativa”, indica. Otro punto importante es la música. “Trato de elegir temas que, en mi opinión, combinen bien con el producto que ofrece el comercio. Hasta ahora puse lo que a mí me gustaba y a todos les encantó, pero está claro que si el vídeo es de una tienda de ropa de bebés no voy a poner un tema de rock”.

Ante el éxito que está teniendo la iniciativa, David se va a poner en contacto con la Asociación de Empresarios de Redondela y con el Concello para ver si puede colaborar en otros ámbitos, puesto que también tiene interés en reflejar a través de las redes sociales los actos y fiestas de la localidad para dar a conocer Redondela en otros lugares del mundo. “Esto es un escaparate virtual abierto a todos, cualquier cosa que cuelgues se puede ver al instante en todo el mundo, por lo que el potencial que tienen las redes para promocionar cualquier cosa es enorme”, destaca. Y mientras aún digiere el éxito conseguido con los comercios no para de pensar en nuevos proyectos. Por supuesto, siempre buscando el bien común.