La Corporación de Porriño reprueba a la alcaldesa del municipio, Eva García de la Torre, por su “actitud antidemocrática” y por “el abuso reiterado de su posición de poder en los plenos” con los 10 votos a favor del Partido Popular y de Eu Son y los “no” de los grupos de gobierno (BNG, PSOE) y el del concejal independiente Manuel Carrera.

Todo estalló en el último pleno extraordinario cuando la portavoz de Eu Son, Patricia Sío, que presentó la propuesta de reprobación, acusó a la alcaldesa de “mentirosa”. Un término que “se empleó para describir su actuación política porque falta a la verdad de manera sistemática”, apunta Sío. En ese momento, De la Torre expulsó a la de Eu Son, que consideró desproporcionada la respuesta de la regidora. Con todo, este miércoles el secretario municipal concluyó en la sesión ordinaria que “se ajusta al reglamento”.

A pesar del respaldo del funcionario a la decisión de la regidora, Patricia Sío presentó la moción en un pleno en el que De la Torre no asistió por problemas de salud y que presidió el teniente de alcalde, el nacionalista Pedro Pereira, porque “la actitud de la regidora es impropia de un cargo público y no solo merece las críticas sino la reprobación de la Corporación”.

Así, con los votos en contra de los grupos de gobierno más el del independiente Manuel Carrera y los “sí” de PP y Eu Son, el pleno reprueba “a la señora alcaldesa por los hechos constitutivos de una conducta antidemocrática e impropia de su cargo”, tal y como se recoge en el texto de la moción.

En el turno de intervenciones, Patricia Sío volvió a insistir en que la regidora miente y pidió que Eva García no se atreva a dar “lecciones de trabajo, precisamente ella”.

Por su parte, el líder de la oposición, el popular Alejandro Lorenzo, explicó su voto a favor porque “tiene que ser otra persona la que gobierne en Porriño” y de hecho apuntó a que “si hubiese posibilidades de hacer una moción de censura, ya la habríamos hecho”, en alusión a las concejalas de Eu Son puesto que el PP necesita, al menos, una firma más, para efectuarla.

La socialista Lourdes Moure reconoció que “el pleno no es, precisamente, ejemplo de nada” aunque también afeó la actitud y el modo de proceder de Patricia Sío. Mientras, el concejal no adscrito, Manuel Carrera, criticó las formas de la regidora en los plenos y la invitó a que visionara los videos “porque debería mirarse”, dijo. El nacionalista Pedro Pereira pidió bajar la tensión y criticó el calificativo de “mentirosa” de Sío hacia la alcaldesa pero dejó claro que “la regidora pudo templar de otra forma” la situación que se produjo en el momento en el que expulsó a la concejala puesto que, incluso, llamó a la Policía Local para que la desalojara. Se escuchó a De la Torre preguntarle al secretario municipal “¿le podemos abrir un expediente para que no vuelva nunca más al pleno?”.