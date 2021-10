O pan en Redondela pídese en galego

A elección das panaderías para a campaña decidiuse porque o pan é un produto que consúmeseos 365 días do ano, do mesmo xeito que o galego. Iso é precisamente o que se quere simbolizar con esta iniciativa, ao tempo que se quere destacar a singularidade que a etiquetaxe en galego lle outorga aos produtos da nosa terra como distintivo único e diferenciador dende a súa orixe. “Un valor dificilmente imitable que se pon en valor con este tipo de campañas”, indicou a xerente da Asociación de Empresarios, Julia Alonso.

Imaxe de calidade e proximidade

Un dos formatos das bolsas é para o pan e por iso as panadarías teñen un protagonismo nesta campaña. “Ao igual que o pan é un alimento que non pode faltar nunha mesa galega á hora de xantar e ao igual que miramos porque sexa un bo pan que ofreza sabor, o mesmo temos que pensar co idioma galego como esa marca que reforce a imaxe de calidade e proximidade do produto. Non é o pan chegado a quilómetros de nós con masas conxeladas; non é o pan industrial das grandes áreas comerciais; trátase de que sexa o noso pan galego. E se o pan é galego, en que lingua vai falar?”, xustifican desde o servizo de Normalización Lingüística.

A alcaldesa redondelana, Digna Rivas, afondaba nesa idea. “Sabemos que o pan das nosas panaderías se fai con produtos da terra e de calidade, e nada mellor que botar man deste tipo de produto para promover tamén o noso idioma cada vez que o cliente leva unha desas barras para casa”.

Oportunidades para os comerciantes

Os creadores da campaña consideran que, ademais, que a lingua ofrece oportunidades para os comerciantes como elementos de atracción e diferencialidade dentro do mercado. A aposta polo galego tamén repercute positivamente no propio negocio.

“É de pura lóxica que os produtos galegos vaian etiquetados e sexan publicitados en galego. Nos últimos anos aumentouse a presenza do galego tanto en produtos de negocios familiares até en produtos de grandes multinaicionais. Polo tanto, nós en Redondela temos que ser exemplo para toda Galicia, por sermos os primeiros en promover a normalización lingüística en 1982, e continuar abandeirando ese lugar de referencia para a cultura de GAlicia. Neste sentido, comerciantes e consumidores temos unha gran responsabilidade. Con esta campaña ‘Nós Ggalego 365’ queremos convidarnos a reflexionar sobre estes temas. Nós concluímos que o uso do galego trae máis beneficios ca nunca”, destacan en Normalización Lingüística.