Sobrepasado la mitad de mandato, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, asume que ya no será posible completar la Ciudad Deportiva del Celta “A Fouteza” con un área comercial, un proyecto que requiere completar la modificación del Plan Xeral y que cuenta con el informe desfavorable del Ministerio de Fomento, un trámite insalvable para sacar adelante esta modificación. Por la contra ve con esperanza que el equipo celeste pueda ampliar su proyecto deportivo en la localidad, y se muestra satisfecha de que, a pesar de los atrasos, el Celta entrene ya en la localidad.

Nidia Arévalo: "Hay dificultades para completar la Ciudad Deportiva como estaba prevista" “El informe de Fomento es un obstáculo y es cuestión de tiempo que se pueda resolver” Leer más Nidia Arévalo: "Hay dificultades para completar la Ciudad Deportiva como estaba prevista"

–En la primera parte del actual mandato el eje de su campaña, Ciudad Deportiva, una realidad. ¿Todo un reto a pesar de las dificultades?

–Lo más difícil esta hecho, ahora solo queda crecer. Conseguir que el primer equipo del Celta entrene en Mos es seguir poniendo a Mos en el mapa, trabajando por un Mos de futuro, para dejar de ser un concello de paso. Pero nos encontramos con varios enemigos, los más grandes Vigo y Porriño, y no se entiende como después de nuestra historia conjunta con Vigo y Porriño, dejando nuestros ahorros en esas localidades, como ahora hacen una oposición tan grande a que Mos pueda tener su propio espacio de crecimiento y estar en el mapa. Tampoco entiendo porque los partidos de la oposición, donde incluyo a la junta rectora de la Comunidad de Montes de Tameiga, antepongan sus intereses personales y políticos en vez de remar todos juntos para que Mos crezca. Pero yo estoy satisfecha porque el Celta está en Mos y tiene aquí su casa.

–Pero da la sensación de lentitud ¿No cree?

–Claro, porque es una lucha diaria en la que es imposible avanzar a la velocidad que quisiéramos, porque entre los bloqueos de Fomento, de la Confederación, denuncias por la vía Penal… Estamos continuamente haciendo altos en el camino, pero el resumen final es que Mos tiene el Celta aquí y esto solo puede ir a más, como le dije.

“Las puertas de Fomento están cerradas a cal y canto para Mos por orden de Vigo”

–¿Ir a más significa tener un plazo para la segunda fase de la Ciudad Deportiva incluso con el área comercial prevista?

–En este momento solo podemos hablar de una segunda fase, pero sin área comercial. Partíamos de un plan ambicioso que era deportivo y comercial, pero los informes del Ministerio de Fomento impiden poder desarrollar aquí el área comercial tal y como se pretendía. Las puertas de Fomento están cerradas a cal y canto para Mos por orden de Vigo. Poco a poco se ha estado viendo. Para que Afouteza crezca, para completar la Ciudad Deportiva, la parte comercial debe quedar aparcada.

–Pero en ese tema deportivo, el Celta debe de llegar a acuerdos con los vecinos de Tameiga… ¿Es posible?

–Sí, parte de los metros están en Tameiga. Por supuesto habrá acuerdo porque en primer lugar, la junta rectora de la Comunidad de Montes de Tameiga nunca manifestó problema en lo deportivo, en segundo lugar, la parroquia habló alto y claro a favor del proyecto al completo. También es paradójico que se argumentaba que el área comercial acabaría con el pequeño comercio y ahora en Vigo se abre el nuevo centro comercial Vialia y Mos sigue viendo como otros crecen.

–¿Y al Celta le interesa la Ciudad Deportiva sin el área el comercial?

–Por supuesto que sí, el Celta necesita la Ciudad Deportiva aunque no exista esa área comercial. Necesita tener estas instalaciones adecuadas para sus escuelas y para sus equipos, va tarde con esta obra.

–¿Que le sugiere la decisión de la alcaldesa de Porriño de cuestionar los 0,04 litros de agua para el proyecto del Celta?

–Me sorprende porque Porriño ha crecido también gracias a Mos. Es duro que el Concello amigo nos ponga palos en las ruedas, estoy segura que los porriñeses no entienden esta postura, porque Mos, Porriño y Vigo somos un única área. En todo caso los cuatro concellos del Consorcio tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y el agua que se ha solicitado no excede de lo que nos corresponde. Incluso el informe del Consorcio, que la propia alcaldesa de Porriño firmó en su día, era favorable a conceder 0,35 litros segundo que se estimaba en el proyecto inicial de la Ciudad Deportiva con el proyecto comercial incluido.

–¿Qué piensa usted del desacuerdo entre la parroquia de Tameiga y empresarios de Monte Faquiña?

–Me entristece. Yo diría junta de montes y no parroquia. En Tameiga hay 3.500 habitantes, 1.000 viviendas y no llegan a los 300 comunenos y por lo tanto esa junta de montes no puede otorgarse la representación de toda la parroquia. Dicho esto creo que deberán llegar a un acuerdo, esa rectora tiene que ajustar el precio al valor del mercado pensando que han sido los empresarios los que han invertido en sus inmuebles. Monte Faquiña ha sido creado por el empresariado, y nosotros, aunque no tenemos competencias, nos preocupamos del desempleo y nos interesa mucho que las empresas se queden aquí.

Mos desbloquea la pasarela peatonal de Ameirolongo, que se ejecutará en 2022 Fomento reanudará este y otro proyecto de mejora de la seguridad viaria: la intersección en la zona de O Tablado | Ambas obras, en la N-550, llevan años siendo reivindicadas Leer más Mos desbloquea la pasarela peatonal de Ameirolongo, que se ejecutará en 2022

–Y la pandemia... ¿Ha frenado algo el desarrollo de Mos?

–Naturalmente, la pandemia ha sido y está siendo muy dura para muchas familias y empresas y ha cambiado muchas cosas. Con todo el Concello ha estado funcionando razonablemente bien, prestando apoyo a quien lo necesita, sacando adelante nuestros proyectos y poniendo a Mos en el mapa, como por ejemplo con La Vuelta a España. Con un gran esfuerzo y el apoyo de otras administraciones además estamos llegando a la deuda cero y tenemos remanente positivo y cuentas saneadas. Y seguimos creciendo industrialmente, ya que la Xunta ha anunciado que habilitará cerca de medio millón de metros cuadrados de suelo industrial en Arrufana, puesto que Veigadaña se encuentra casi al 100% de ocupación.

“Hay que saber pensar en el interés del partido y del equipo antes que en el propio”

–Repite usted como vicepresidenta del PP de Pontevedra. ¿Está satisfecha?

–Me siento agradecida de que el presidente provincial me hubiese incluido otra vez en su equipo para aportar lo que buenamente pueda aportar. Tenemos un reto de que el PP en la provincia recupere su sitio y yo trabajaré en esa dirección con Alfonso Rueda, siguiendo el mandato del Presidente Feijóo, al que soy profundamente lea.

–Hubo rumores de que usted planeaba postularse para ser elegida Presidenta. ¿Pasó por su cabeza?

–Cuando hay congresos siempre hay rumorología, pero hay que saber el papel que debe jugar cada persona y pensar en el interés del partido y del equipo antes que en el propio. En un momento en que es necesario estar más unidos que nunca no me perdonaría ser yo misma quien fomentase una disputa interna, porque lo que toca ahora es remar juntos ante los desafíos de una sociedad en cambio. Tenemos en Galicia un gran líder, el Presidente Feijóo y en Pontevedra un buen Presidente provincial que me ha propuesto a mí como vicepresidenta, y vamos a trabajar duro. Además Rueda se ha rodeado con un acertado equipo de alcaldes, que somos el núcleo duro en la provincia, y estamos para sumar en una dirección provincial capaz y creo que muy competente, en su conjunto, para enfrentarnos a las municipales en 2023 y obtener los mejores resultados. Yo siempre estaré donde el partido y sus militantes crean que encajo mejor.