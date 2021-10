La búsqueda de la familia de Manuela Barbosa Sousa, la mujer de 66 años a la que se vio por última vez el pasado día 13 de julio en el casco urbano de Arcade, sigue activa a pesar de que se cumplen tres meses desde su desaparición sin tener noticias sobre su paradero. La familia no pierde la esperanza de encontrarla pese al tiempo pasado y asegura que la Policía está pendiente de nuevas diligencias para tratar de resolver el caso.

Una de las hijas de la mujer, Raquel Álvarez Barbosa, asegura que el pasado fin de semana se enteró de una información que creía que podía ser útil para la investigación y, tras ponerlo en conocimiento de la unidad de desaparecidos de la Policía Nacional, confirma que ya se está investigando. “De momento no puedo desvelar de qué se trata para no entorpecer las labores policiales, pero desde la familia agradecemos cualquier cosa que se pueda hacer para dar con su paradero y tratar de acabar con esta pesadilla”, comenta Raquel. El paso del tiempo sin saber nada de su madre, unido a los problemas de salud que padecía por los que tenía que tomar medicación a diario, le ha llevado a asumir que es muy difícil que se encuentre con vida. “Son tres meses sin tener noticias de ella y, aunque sea duro, en la familia ya somos conscientes de que lo más probable es que haya fallecido, aunque nunca pierdes la esperanza. No vamos a parar hasta tener una respuesta, necesitamos que se encuentre y saber qué le pasó para poder superar el duelo”, indica la hija, desesperada ante la constante duda con la que tiene que vivir desde el día en que se perdió el rastro de su madre.

Desde que la familia denunció la desaparición de la mujer mucha gente se implicó en su búsqueda, realizando batidas por los montes de los alrededores de Arcade y por el entorno del río Verdugo. Incluso días más tarde se amplió el radio de búsqueda a municipios del entorno como Redondela, Pontevedra, Vigo o Marín, y también por los albergues y comedores sociales por si pudieran saber de ella, aunque no se obtuvo ningún resultado.

Asimismo la Policía Nacional tomó declaración a los familiares, amigos y personas que la vieron por última vez para tratar de lograr alguna pista que permitiese dar con el paradero de Manuela, que hasta el momento sigue siendo una incógnita.