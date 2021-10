Querella contra el alcalde de Gondomar por llamar “puto cáncer” a un edil en el pleno

“El cáncer que tuvo Gondomar en veinte, treinta, cuarenta años se llama Antonio Araúxo. Ese es el puto cáncer de este pueblo. Pero bueno, ya lo tenemos medio exterminado también”. El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira se refería así la noche del jueves durante un pleno telemático al portavoz de Manifesto Miñor, socio de gobierno en el anterior mandato, ahora en la oposición tras obtener el PSOE la mayoría absoluta. Unas palabras en las que el aludido ve indicios de supuestos delitos de odio, injurias y amenazas, por lo que presentará una querella en los próximos días, según anunció ayer.

Los insultos surgieron durante el debate de una propuesta del BNG que exigía al gobierno municipal el cumplimiento de la ordenanza de medio ambiente tras la tala del jardín de la Casa Peralba a principios de agosto. El alcalde mostró su rechazo al planteamiento de los nacionalistas y acusó incluso a los integrantes del Bloque de incumplir la citada ordenanza al “empapelar” árboles y farolas en campaña electoral. En este sentido, aludió a Manifesto Miñor y recordó que también sus miembros se habían saltado la normativa medioambiental municipal al colgar carteles reivindicativos contra la mencionada corta de árboles de la Casa Peralba. A partir de ahí su intervención se fue enardeciendo hasta culminar con las frases que su oponente llevará a los tribunales.

Araúxo: "Que pasaría se isto llo di en Euskadi un alcalde de Bildu a un concelleiro do PSOE ou do PP?"

Araúxo, que recordó a Ferreira en su respuesta plenaria que “os que exterminaban eran os nazis”, ha puesto en manos de abogados la grabación de la sesión plenaria para elaborar la querella. “Non se pode permitir unha ameaza coma esta e menos por parte dun representante público”, comentó ayer. Se pregunta “que pasaría se esta ameaza a fai en Euskadi un alcalde de Bildu a un concelleiro do PSOE e do PP” y asegura sentir que “unha diana nas costas posta por un alcalde socialista”.

Araúxo recalca que “este tipo de actitudes podíaas esperar dun alcalde de extrema dereita, pero non dun do PSOE, e menos dun do que fun socio de goberno”. “Desde logo isto só o fan os fascistas como os que pasearon ao meu avó e eu isto non o vou permitir”.

Además de recurrir a la vía penal, el portavoz de Manifesto considera que el comportamiento de Ferreira debería tener consecuencias políticas, por lo que insta al PSdeG-PSOE a “intervir e chamar á orde a este señor”.

Ferreira: "Sigo pensando que Araúxo es lo peor que le ha pasado a este pueblo"

El alcalde, por su parte, mantiene lo dicho y no le preocupa la denuncia. “Que vaya a los juzgados, no me retracto. Sigo pensando que Araúxo ha sido lo peor que le pudo pasar a este pueblo, siempre remando en contra y poniendo palos en las ruedas”, dijo ayer. No considera tan graves las descalificaciones que dedicó a su oponente, sobre todo porque, recalca, “él insulta a todo el mundo” . “A mí ne llama cacique, corrupto, dictador, pequeño Hitler, etc. Yo creo que eso es más ofensivo. Entonces, ¿él puede insultar a todos pero a él no se le puede llamar nada porque tiene la piel muy fina?”.

Sobre las palabras “puto cáncer” tampoco tiene dudas. “A lo mejor sobraba lo de puto, pero cuando se está mucho tiempo en videoconferencia quizás uno tiende a relajar el comportamiento”, explica. Sobre el empleo del verbo exterminar, recuerda que “en política se juega con el símil y con la métáfora y yo estaba hablando de un problema, que es Araúxo, que ya estamos resolviendo en Gondomar, nada más”.