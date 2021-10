Un ponteareano defiende que Colón es Pedro Madruga tras desencriptar su firma

“Desde 1977 en que el Sr. Philippot introdujo esa teoría en el mundo de la investigación colombina yo me hice uno de sus seguidores”, recuerda este diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Pero la gallega no es la única nacionalidad que, a lo largo de la historia, le han atribuido a Colón. “Que si italiano, francés, portugués, mallorquín… y la última, con todos los respetos, me hace gracia, es la polaca ¿Se imagina alguien que Colón haya nacido en Polonia?”, cuenta Novoa, a quien se le “caía el alma a los pies leyendo los resultados de estudios publicados por personas ilustres del mundo de la cultura, los cuales rozaban lo absurdo”.

Miguel Ángel Novoa: "La firma de Colón viene a decir: sobrepongo a Álvarez de Sotomayor mi nombre, Cristóbal, el que llevo"

No le sucedió lo mismo con el ensayo de 400 páginas en el que la investigadora gallega Carmen García, impulsora de la exhumación de los restos de los Sotomayor de la iglesia de San Domingos de Tui para verificar si Cristóbal Colón fue Pedro Madruga. Novoa es un fiel defensor de esta teoría, que dice haber comprobado tras analizar la firma de Colón. “Para mí, la interpretación de la firma de Colón viene a decir: Sobrepongo a Álvarez Sotomayor mi nombre, Cristóbal, el que llevo”, revela el ponteareano.

Más pormenorizadamente explica que, una traducción de .A. es, entre otras, “poner”, de donde saca el verbo sobreponer. “La A para mí es Álvarez y la S, Sotomayor. A continuación, está escrito MY, mi nombre; luego XPO, que en portugués antiguo es una apócope, por así decirlo, de Cristóbal, y FERENS se traduce, entre otras acepciones, como el que llevo”, desengrana Miguel Ángel Novoa.

“No vamos a entrar ahora en los años donde Pedro Madruga andaba de guerra en guerra, ni en sus momentos buenos y malos como guerrero, por así decirlo. Nos llevaría mucho tiempo hacer un seguimiento de uno hasta llegar a ser el otro”, continúa el investigador, que sostiene toda su teoría en la rúbrica de Colón. “Y a no ser que algún día aparezca un escrito del propio almirante dando una explicación de su firma, con esta me quedo”, concluye Novoa, a la espera de conocer si el perfil genético de los Soutomaior guarda semejanzas de parentesco con el de los descendientes del descubridor de América.