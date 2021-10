Los molinos del Tripes, reclamo turístico en potencia

El turismo de naturaleza ha ganado adeptos a raíz de la pandemia y en este ámbito Tui tiene mucho que ofrecer, como la senda de los Muíños do Tripes, que recorre 26 molinos del siglo XVIII. La Asociación Muiñeiros do Río Tripes, que trabaja desde el año 2007 en su recuperación, ha notado cómo ha aumentado el interés por esta joya del patrimonio etnográfico tudense y, para que no decaiga, ha organizado un calendario de rutas y visitas guiadas que tendrán lugar este mes de octubre.

La primera actividad arranca hoy, con una aproximación a los elementos patrimoniales por los que discurre el trazado, como el origen y creación del Camino Real a Baiona o los propios molinos. Otras jornadas se centrarán en la historia y contribución de la Asociación Muiñeiros do Río Tripes en la defensa y conservación del patrimonio cultural del entorno del Tripes; la arquitectura y los oficios tradicionales; los conflictos sociales surgidos en el siglo XVIII entorno a los molinos; o las leyendas, cuentos y cantigas transmitidas gracias a la tradición oral. Todas las actividades son gratuitas, aunque es necesario inscribirse previamente.

El Concello aporta 10.000 euros anuales a la asociación que promueve el espacio gracias a un convenio

Este ciclo de rutas y visitas no es la única iniciativa que impulsa la recuperación y puesta en valor de los molinos del Tripes. El Concello de Tui también ha querido aportar su granito de arena con la firma del primer convenio por el cual la administración local apoya con 10.000 euros anuales a la Asociación Muiñeiros do Río Tripes. Este dinero se destinará a la rehabilitación y mantenimiento de los molinos. En la actualidad, de las 26 construcciones, solo están completamente rehabilitadas 15. Recientemente se ha reformado el molino “Dorna da Arriba” y el próximo proyecto de la Asociación será restituir el tejado y la puerta del “Dorna da Abaixo”, cuyos trabajos están valorados en cerca de 5.000 euros.

Lucha contra las especies invasoras

A esto hay que sumar el programa de retirada de plantas invasoras ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil en las orillas del Tripes a petición del Concello y de la propia Asociación de Muiñeiros. Gracias a ello se eliminaron especies exóticas como la caña común, el bambú o la acacia negra.

Con las orillas del río libres de plantas invasoras, el siguiente proyecto en el que trabaja el Concello es en la unión de la senda del Tripes y del Miño, que conectará las dos joyas naturales de Tui: el Monte Aloia y el río Miño. “Es una obra estratégica; vamos a luchar para conseguir los fondos y viabilizar esta senda”, declaró ayer el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, en una visita a al molino de “Dorna da Arriba” para promocionar el ciclo de actividades que organiza la Asociación Muiñeiros do Río Tripes.

Acompañaron al regidor local el actual presidente del colectivo, Miguel Méndez; el presidente de honor, Alberto Romero, y uno de los organizadores, Cristian Lago. Entre todos animaron a vecinos y vecinas a asistir a estas visitas y seguir conociendo los secretos que esconden este conjunto de molinos, de los que cuatro todavía continúan funcionando como antaño.