Los nombres de Ramón Sestelo y Antonio Araúxo, exalcaldes del PP y del BNG, respectivamente, han desaparecido de las fachadas del polideportivo municipal y el antiguo centro de salud, en el caso del primero, y del punto limpio, en el del segundo. Las recientes reformas de las tres instalaciones municipales han llevado al actual gobierno socialista a retirar las placas conmemorativas de sus inauguraciones y el asunto genera críticas por parte del principal grupo de la oposición, el popular, que exigirá mañana jueves en pleno al regidor, Paco Ferreira, su reposición.

“A la gente lo que le importa es tener servicios, no quién los haya inaugurado”, argumenta Ferreira

Los populares dejan claro que están a favor de retirar aquellos símbolos que recuerdan “a personas o hechos que actuaron o sirvieron de represión de aquellos que no pensaban como ellos”, pero insisten en que no es el caso. Este tipo de paneles, recalcan, “dan información sobre la época, la forma de pensar de aquellos que los mandaron realizar, los momentos que consideraron dignos de memoria e incluso comportamientos sociales”. Por eso consideran que los tres carteles deben volver a su sitio y esperan que “o goberno no pretenda borrar la historia reciente del municipio”.

El regidor resta importancia tanto a las placas como a su retirada. Asegura que “no hay ninguna intencionalidad” en el hecho de descolgarlas, sino que “no tiene sentido dejarlas después de realizar reformas profundas”. En cualquier caso, recuerda que “a la gente lo que le importa es tener servicios, no quién los haya inaugurado”.