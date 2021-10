Outubro é o Mes do Teatro en Nigrán e o auditorio municipal acollerá desde esta fin de semana a programación que organiza o Concello para apoiar os grupos non profesionais.

Os vigueses Atrezo Teatro abrirán este sábado ás 20.00 o calendario con tres pezas curtas: “As conciencia”, “As camelias brancas”, “A chaqueta de borreguito” . O día 16 será a quenda de Disfunción Contínua, agrupación da Estrada que representará, tamén ás 20.00, a peza “Departamento de selección”, dirixida a maiores de 15 anos. A programación continúa o domingo 17 ás 19.00 coa obra de teatro cego “Coa mirada nas túas mans, da compañía viguesa Lohengrín. O sábado 23 ás 20.00 chegarán Fulano, Mengano e Citano da man do programa “Tomar as táboas” da Deputación e ofrecerán a peza “Top manta”. O domingo 31 pecha o programa coa comedia apara todos os públicos “Lisístrata”, dos ourensáns Teatrino.

O Concello firmou este ano un convenio coa Federación Galega de Teatro Afeccionado, que trae as funcións á localidade a cambio dunha aportación de 4.200 euros. Un acordo que se estende ao mes de decembro, con tres representacións, entre as que aparecen os locais Teatro do Ar coa obra “Distintas compañías” o día 11.