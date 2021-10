Un informe urgió un examen del árbol que se desplomó en Mondariz-Balneario

El árbol de grandes dimensiones que en la noche del domingo se precipitó sobre Josefa Agulla Pastoriza, vecina de Villasobroso de 68 años, causándole la muerte, no es el primero que se derrumba en la pequeña localidad de Mondariz-Balneario. Hace más de un año otro ejemplar de plátano de sombra cayó encima de un vehículo estacionado en la vía pública, aunque no ocasionó daños personales. Precisamente por ello, el Concello encargó a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro un estudio sobre el estado de los árboles de la avenida Enrique Peinador y del parque municipal del Gran Hotel. Dicho estudio ordenaba la tala de 25 árboles, aunque ninguno de ellos era el platanero que provocó el trágico suceso en el que perdió la vida Josefa.