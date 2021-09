Os mellores espectáculos da cultura galega estarán en Gondomar este outono. O programa cultural que o Concello propón inclúe representacións teatrais de nove compañías de prestixio, catro proxeccións de cinema galego, unha ópera e unha cita coa danza.

Todas as fins de semana entre mañá, 1 de outubro, e o día 5 de decembro, o auditorio Lois Tobío recibirá compañías e pezas gañadoras de premios María Casares como Sarabela Teatro, que porá en escena “A lingua das Bolboretas” e “Memorias dun neno labrego”, ou Limiar Teatro que estrea na vila “A música amansa as bestas”. Señora Supina representará “Golfo”, unha coproducción con residencia artística en Gondomar, mentres que Aporía Escénica amosará a obra “Soga e cinsa” e Teatro do Ar ofrecerá “Vals para Cincinati”.

O programa inclúe un ciclo de cinema galego en colaboración co Cineclube Val Miñor-Alice Guy, coas proxeccións de catro títulos de creadores da comunidade: “9 Fugas”, “A viaxe de Leslie” , con seis nominacións aos Goya, “Doghs” e “Manoliño Nguenma”.

Os amantes da ópera poderán disfrutar dunha vesión de “La Bohème” da man de Camerata Lírica e os da danza, do show “Bailar agora”, que acadou tres premios María Casares.

As entradas, entre os 2,5 e os 3,5, pódense mercar na taquilla da web municipal.