“No entra en mis planes ser candidata del PP en Baiona, pero la vida da muchas vueltas”

–Dimitió como concejala de Urbanismo hace ahora cuatro años para marcharse a Granada . ¿Regresa al rescate del partido?

–En realidad, nunca me fui del todo. Aunque dejé las responsabilidades municipales, mantuve el cargo orgánico como vicepresidenta del partido en Baiona. Vivo a caballo entre Granada y Baiona, siempre trabajando a nivel interno en el partido. Ahora es un momento de recuperación y de arrimar el hombro.

–El anterior coordinador comarcal fue el exalcalde y exconselleiro Jesús Vázquez Almuiña . ¿Seguirá sus pasos y aspirará a la Alcaldía?

–No entra en mis planes ningún cargo en la Administración pública.

–¿Le gustaría ser la candidata?

–Ni me lo he planteado, pero he aprendido a no decir nunca un sí o un no rotundos. La vida da muchas vueltas, pero hoy por hoy eso no está sobre la mesa.

–En todo caso, le ha tocado hacer de guía el partido en la comarca. ¿Se renovarán las candidaturas?

–El papel del coordinador comarcal es el de hacer de enlace entre las ejecutivas locales y el comité provincial. El objetivo en estos momentos es estar en contacto con los vecinos y llegar a más personas. Hablar con la gente, y sobre todo escucharla, para mejorar los resultados. De momento no se ha planteado nada de eso.

–Pero a menos de dos años de las municipales el partido estará pensando en las listas.

–Sobre las listas no se ha hablado. Estamos en la fase de elaboración de un diagnóstico y búsqueda de soluciones a los problemas.

–¿Cuáles han sido los problemas que han llevado al PP a perder las elecciones en Baiona, Nigrán y Gondomar?

–Algo hemos hecho mal, está claro. Para mí es muy importante que todos estemos unidos. La unión hace la fuerza y la desunión envía un mensaje negativo a los ciudadanos.

–Las crisis internas se notaron en Nigrán y Gondomar ya en 2015, pero en Baiona son muchas voces las que apuntan a la marcha de Almuiña como causa de la derrota.

–En realidad nunca se fue del partido y es difícil apuntar a una única causa.

–¿Cómo valora la gestión municipal en los tres concellos?

–Hay que diferenciar los gobiernos que trabajan con mayoría y los que no. En Nigrán y Gondomar lo hacen con comodidad y en Baiona, con la complejidad de la coalición.

–Baiona es su municipio. ¿Qué opina de la gestión?

–Es mejorable.

–Le cuesta la crítica.

–Nunca me ha gustado la confrontación. Estoy en política para mejorar la vida de los ciudadanos y los enfrentamientos no ayudan a eso. La gente está muy cansada de encontronazos políticos, lo que quiere son personas que se dediquen a mejorar su día a día.