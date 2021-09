Una comunidad de montes de A Cañiza rechaza un estudio sobre un meteórito

Los comuneros de Achas votan en contra de que la Universidad de Vigo y el Concello investiguen si en su montes está el primer cráter de impacto de la península ibérica

Según confirmó ayer a Faro el presidente de los comuneros, Carlos Rincón, “los vecinos no quieren que se estudie y han votado que no en asamblea”. La reunión tuvo lugar el sábado con medidas Covid y con una asistencia limitada a 40 personas, a puerta cerrada. “El Concello nos presentó un escrito en el que además de la zona del meteorito se pedía una cesión de 27.200 metros para colocar un mirador y un área recreativa y la comunidad voto que no, y no hay nada más que hablar”, señaló Rincón.

Un misterioso círculo con ADN galáctico Se produciría hace unos 6.000 años y habría provocado una explosión similar a una bomba atómica Leer más Un misterioso círculo con ADN galáctico

El presidente indicó que los vecinos están hartos de que el Concello a lo largo de muchos años les pida cesiones para servicios públicos sin pagar “y en esta ocasión no vamos a aceptar”.

HUGO BARREIRO | Pincha en en la imagen para ampliar

Si el área recreativa con el mirador tiene oposición vecinal pese a ser un bien con retorno en la propia comunidad a través de turismo rural, parece que la prospección para confirmar la caída del meteorito tiene una postura contraria visceral y radical de los comuneros. Algunos de ellos plantearon que no darían permiso para algo inútil “porque no hay nada” y otros se negaron para que nunca se confirme si realmente el cuerpo celestial cayó ahí: “Si se confirma que el cráter es de un meteorito nos van a imponer un radio de exclusión de más de 500 metros en los que no podemos hacer nada y eso no lo queremos; ya con una mamoas que hay, Patrimonio nos pone 200 metros, si eso es un cráter estamos apañados”, resumía Rincón las palabras de un comunero, ya que a la reunión no pudo acudir Faro de Vigo y ni siquiera se permitió la entrada a un fotógrafo. También se expuso la posibilidad de que se dañasen acuíferos.

A Cañiza financiará las pruebas para que el impacto del meteorito sea reconocido Leer más A Cañiza financiará las pruebas para que el impacto del meteorito sea reconocido

El presidente asegura que de todos los asistentes solo 3 votaron a favor y añade que ve muy difícil que se pueda resolver, aunque deja la puerta abierta a que el estudio del cráter pueda hacerse por la propia Comunidad de Montes “sin tener que ceder 27.200 metros al Concello de A Cañiza”.

Los comuneros lanzan una advertencia al Concello y al resto de las instituciones públicas: “El monte es nuestro y que nadie va a perforar sin permiso y bajo ningún pretexto”.

“Estoy asombrado” Evaristo Alfaya

El profesor vigués Evaristo Alfaya, que ha dedicado parte de su vida a estudiar la evidencia de caída de este meteorito se mostró, ayer tarde, “asombrado” por la decisión de los comuneros. Alfaya logró poner de acuerdo a la Universidad de Vigo con el Concello de A Cañiza para realizar los últimos estudios. El Plan del Concello va más allá y de confirmarse el impacto se realizaría una musealización de la zona, también en colaboración con la propia universidad, que sería positivo para la zona. Por la contra los comuneros piensan que previsiblemente este proyecto afecte a la consecución de un Parque Eólico de megamolinos a implantar en las proximidades y que les dará beneficios económicos. Faro intentó sin éxito conocer la opinión del alcalde de A Cañiza, Luis Piña, sobre este contratiempo.