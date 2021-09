Un festival Play Doc “de marcado carácter internacional” se inicia mañana en Tui

El Festival de Cine de Tui Play Doc se inicia mañana en la ciudad fronteriza marcado por un fuerte “carácter internacional, exclusivo e inédito”, según dijo su codirector Ángel Sánchez, durante la presentación en una de las salas del Teatro Municipal de Tui.

El festival cuenta con estrenos mundiales, españoles y gallegos dentro de sus tres categorías a competición: largometrajes, cortometrajes y Galicia, y ofrece dos retrospectivas dedicadas a Manfred Kirchheimer y Bette Gordon, que protagonizan una edición en la que se estrenarán dos películas inéditas de Wolf-Eckart Bühler y Walter Saxer, que ofrecerá una clase magistral el sábado 25. Con respecto a Bette Gordon, estará en Tui para presentar su reconocida película de culto e icono feminista “Variety”.

Además, en el programa del festival se incluye un homenaje al tudense Daniel Domínguez, fallecido el año pasado, y uno de los autores de series de televisión como “Mareas Vivas” o “Padre Casares”. En este caso se recupera el largometraje, de 1986, “Río de sombras” basado en un cuento de Mendez Ferrín en cuyo reparto se encuentran actores como Teté Delgado o Alberto Comesaña, que acompañan a la cantante Uxía Senlle o a Raúl Francés que, posteriormente, sería alcalde de Porriño, y que, además de interpretar un papel, colaboró con Domínguez en el guion. La proyección será el domingo.

A la presentación de ayer asistió la diputada provincial de Cultura, María Victoria Alonso, que puso en valor “el esfuerzo y la profesionalidad” del equipo que promueve Play-Doc, “un proyecto muy relevante para la dinamización económica y cultural de la provincia de Pontevedra”. En este sentido también se pronunció el jefe territorial de la Consellería de Cultura, César Pérez Ares, que apuntó el carácter pedagógico del certamen. “Play-Doc es adquisición de conocimiento, no solo a través de la exhibición, sino también de los recorridos cinematográficos, de los conciertos y de sus talleres”, afirmó.

Para el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, “Play-Doc es un icono en la vida cultural de la ciudad y de la que todas y todos nos sentimos muy orgullosos”. “Este certamen significa mucho para Tui y para el conjunto de la cultura de Galicia. Durante la celebración del festival, nuestra ciudad se convierte en la capital del audiovisual en Galicia y cuenta con una proyección que trasciende las fronteras, no solo por su carácter internacional, sino por la colectividad en el ámbito local”, dijo el regidor, quien también recordó que, en estos 17 años, la celebración de Play-Doc “ha retratado, en paralelo, la historia de Tui, de nuestras familias y de nuestro patrimonio”.

Estreno mundial de la película “Big in China”

El festival tudense ofrece cada año una destacada selección el cine más contemporáneo en sus programas competitivos. En la sección internacional de largometrajes, compuesta por cinco títulos, destaca este año el estreno mundial de “Big in China. Georges and the vision machines”, la última película del controvertido cineasta franco-canadiense Dominic Gagnon; los estrenos españoles de “Disturbed Earth”, una coproducción entre Macedonia, España y Bosnia-Herzegovina dirigida por Kumjana Novakova y Guillermo Carreras, y “Dal pianeta degli umani”, del realizador italiano Giovanni Cioni estrenada recientemente en el festival de Locarno. Completarán el programa “No táxi do Jack”, de la portuguesa Susana Nobre, y “Esquirlas”, de la realizadora argentina Natalia Garayalde.