El Concello de Salvaterra y la Cofraría do Viño do Condado do Tea e Espumosos organizan un amplio programa de cursos de distinta tipología relacionados con el mundo del vino para este otoño, después de la buena acogida de la última edición.

Los cursos serán en el Museo da Ciencia do Viño do Condado do Tea, en el castillo de doña Urraca. Están dirigidos tanto a aficionados en general, como a todos aquellos profesionales que realizan sus funciones en bodega, hostelería, enoturismo o distribución y que deseen ofrecer un servicio mejor a los clientes, con más conocimientos sobre la cultura del vino.

Los cursos los impartirá Jorge Vila, un formador homologado con amplia experiencia como docente y un profundo conocimiento del mundo del vino. Incluirán clases teóricas y catas dinámicas y prácticas, para que resulte sencillo y ameno.

Los conocimientos serán aplicables a los vinos tanto de Galicia como de las principales regiones vitícolas europeas. El primer curso comenzará el 13 de octubre y se extenderán a 2022.