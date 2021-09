Baiona reescribe su historia en femenino

Por mucho que la popular frase local “!Manda Baiona!” atribuya el poder de decisión a la mujer en el hogar, en la real villa –como en el resto de Galicia, España, Europa y casi todo el mundo– la historia siempre se ha contado desde el punto de vista masculino. No quiere decir esto que las baionesas no hayan contribuido a lo largo de los años a convertir su villa en lo que es hoy, sino que, como en todas partes, han sido invisibilizadas. La Concellería de Igualdade quiere darles el papel que les corresponde y para ello ha puesto en marcha el proyecto “Fálame delas”, que arranca con un llamamiento a la ciudadanía para que cuente lo que son o fueron sus madres, abuelas, tías, vecinas o conocidas.

Los relatos pueden enviarse al mail falamedelas@baiona.gal hasta el 15 de octubre, por correo ordinario o depositarse en los buzones que se instalarán en los colegios

“Darlles luz ás súas historias non só é renderlles homenaxe a todas esas mulleres da nosa localidade. É tamén concederlles o lugar que merecen. É construir un futuro no que non falten referentes fundamentais para as mulleres. É poder dicirlle a unha nena de hoxe que ‘se elas puideron, ti podes’” , resume la concejala del ramo, Yasmina Moreira. La edil invita a las familias del municipio a enviar “as incribles e admirables historias das veciñas, moitas delas relegadas a un segundo plano, outras directamente silenciadas e invisibilizadas, outras tantas canto menos ignoradas or unha sociedade androcentrista na que parece que só os homes contribuiron á historia da humanidade. A historia de Baiona tamén debemos escribila en femenino”.

Los interesados en colaborar pueden enviar sus relatos al mail falamedelas@baiona.gal hasta el 15 de octubre En caso de no disponer de correo electrónico la información se puede enviar por correo a la dirección del Concello –Rúa Lorenzo da Carreira s/n, 36300. Baiona–, especificando Concellería de Igualdade. En los centros escolares se instalará también un buzón para recoger las historias. Se ruega a quienes colaboren que dejen un contacto para poder ampliar información o solicitar material gráfico si fuese posible. La edil espera realizar en el futuro algún trabajo de recopilación, bien en formato texto con fotografías, o bien audiovisual.

El alcalde, Carlos Gómez, destaca la importancia de la campaña para visibilizar a las mujeres en la villa “e construir entre todos unha Baiona máis igualitaria”.