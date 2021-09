El XIV Festival Alternativo Millo Verde de Redondela arranca hoy en el área recreativa de la playa de Cesantes, que acogerá tres días de conciertos y actividades lúdicas. Las actuaciones se abren esta tarde, a las 20.00 horas, con el grupo The Lelli Kelly’s, ganador del concurso de maquetas. A las 21.30 horas subirá al escenario Rebelióm do Inframundo, y la jornada se cerrará a las 23.00 horas con los franceses The Fat Badgers.